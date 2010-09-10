Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 19 фев 2016, 22:57

Эх... Вы видимо совсем не представляете себе что значит замена крыши?!

Ну во-первых, она будит б/у скорей всего

Во - вторых, отпилят по стойкам и заварят в стык, потом навалят шпаклевки

В-третьих, усиливать никто и ничего не будет, ибо и так сойдет, за обшивкой не видно

или скажут что заменили, а на самом деле навалят шпакли.Если лекалом делать будут, что вряд ли, и при наличии нормальных рук будит все ОК.

А почему кстати денег по КАСКО не отдают, договор так составлен?

Ибо лучше забрать денег, эту продать и купить новую, либо забить, забрать денег и ездить так.

Ни в форд, ни в автоимпорт я б не отдал.

Колор, я только по слухам, в топку



Колхозник, вопрос: А Вы представляете себе нормальный кузовной цех, сколько это средств и что это за работа в принципе?

Нормально, один элемент делать 3 дня, это 6 т.р. В среднем где-то в неделю 2 элемента это 12 тыс. р. в месяц 48 тыс. минус расходники, аренда, свет, налоги, это где-то половина и что в итоге: 24 тыс. кстати тоже по Рязанским меркам, если верить стат. управлению средняя з/п. И еще, после четырех или пяти элементов последует фраза: да пошло оно все, а если клиент еще будит ходить с приборчиком, начитавшись интернета и линейкой оценивать Вашу работу, фраза "да пошло оно все" последует гораздо раньше.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...