ремонт по КАСКО?
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13 сообщений • Страница 1 из 1
- papamagnata
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 дек 2010, 00:33
ремонт по КАСКО?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. После ДТП по КАСКО отправился в тех. центр. Там, повреждения сфоткали, взяли направление от страховой и сказали, что необходимые запчасти закажут - ждать 4 дня, мы вам позвоним. 2 недели прошло, звоню сам - пока нет.
ВОПРОС:
Есть ли какие-нибудь сроки выполнения работ в данном случае. И если есть, то чем регламентируются.
Спасибо. Заранее.
Подскажите, пожалуйста. После ДТП по КАСКО отправился в тех. центр. Там, повреждения сфоткали, взяли направление от страховой и сказали, что необходимые запчасти закажут - ждать 4 дня, мы вам позвоним. 2 недели прошло, звоню сам - пока нет.
ВОПРОС:
Есть ли какие-нибудь сроки выполнения работ в данном случае. И если есть, то чем регламентируются.
Спасибо. Заранее.
Я за осознание счастья в душе.
Re: ремонт по КАСКО?
Добрый вечер. Нашел подходящую тему, только вопрос несколько иной.
Суть такова.
Летом машину побило градом. ЛКП целое, но достаточно много небольших вмятин на капоте, крыше и в других местах.
Машина застрахована по КАСКО. Вот сейчас решил заняться оформлением страховки.
В страховой компании наличных денег не выдают, предлагают ремонтировать в сотрудничающих с ними сервисах.
На выбор предложили три сервиса:
- Форд - лидер на Московском шоссе;
- Автоимпорт на Яблочкова;
- Колорсервис на Михайловке.
Вопрос первый - что Вы можете сказать про эти конторы в плане кузовного ремонта, хорошего или плохого.
Объехал эти конторы, поговорил с мастерами на предмет "Как будете ремонтировать такие повреждения?"
Получил три разных ответа (последовательность ответов не связана с последовательностью перечисления сервисов):
- заменим капот и крышу, остальное зашпаклюем и покрасим;
- где можно, вытянем без покраски, остальное зашпаклюем и покрасим;
- все зашпаклюем и покрасим.
Вопрос второй - какой вариант выбрали бы Вы и почему?
Буду признателен за дельные и компетентные рекомендации.
Суть такова.
Летом машину побило градом. ЛКП целое, но достаточно много небольших вмятин на капоте, крыше и в других местах.
Машина застрахована по КАСКО. Вот сейчас решил заняться оформлением страховки.
В страховой компании наличных денег не выдают, предлагают ремонтировать в сотрудничающих с ними сервисах.
На выбор предложили три сервиса:
- Форд - лидер на Московском шоссе;
- Автоимпорт на Яблочкова;
- Колорсервис на Михайловке.
Вопрос первый - что Вы можете сказать про эти конторы в плане кузовного ремонта, хорошего или плохого.
Объехал эти конторы, поговорил с мастерами на предмет "Как будете ремонтировать такие повреждения?"
Получил три разных ответа (последовательность ответов не связана с последовательностью перечисления сервисов):
- заменим капот и крышу, остальное зашпаклюем и покрасим;
- где можно, вытянем без покраски, остальное зашпаклюем и покрасим;
- все зашпаклюем и покрасим.
Вопрос второй - какой вариант выбрали бы Вы и почему?
Буду признателен за дельные и компетентные рекомендации.
Re: ремонт по КАСКО?
2-ой вариант самый нормальный. 1-ый вариант - приемлемый.
3-ий -вариант - не понятно, почему такое было сказано. Если вмятинки глубиной меньше 2-3 мм, беспокрасочным методом не вытянуть, то тогда может быть можно зашпаклевать и не париться. Надо было ещё поинтересоваться как будут делать на самом деле. Наговорить могут всякого.
Для любителей б/у авто. Недавно посещал "автосервис". Выправить сильные вмятины. У товарищей рукожопых гаржников повально отсутствуют споттеры для вытягивания. Оснастка для споттера - не не слышал, стапель - не не слышал. Денег хотят - дай бог каждому тут на форуме зарабатывать столько, сколько они просят за час рабочего времени. Народ тупо наваливает шпакли по 5 мм и не парится. Потом все эти машины идут на продажу. При ДТП шпакля отваливается пластами как скорлупа с варёного яйца. Надо открывать свой кузовной цех. Хочу зарабатывать 1 т.р. в час. 100 косарей в месяц будет выходить - вполне нормально по рязанским меркам.
3-ий -вариант - не понятно, почему такое было сказано. Если вмятинки глубиной меньше 2-3 мм, беспокрасочным методом не вытянуть, то тогда может быть можно зашпаклевать и не париться. Надо было ещё поинтересоваться как будут делать на самом деле. Наговорить могут всякого.
Для любителей б/у авто. Недавно посещал "автосервис". Выправить сильные вмятины. У товарищей рукожопых гаржников повально отсутствуют споттеры для вытягивания. Оснастка для споттера - не не слышал, стапель - не не слышал. Денег хотят - дай бог каждому тут на форуме зарабатывать столько, сколько они просят за час рабочего времени. Народ тупо наваливает шпакли по 5 мм и не парится. Потом все эти машины идут на продажу. При ДТП шпакля отваливается пластами как скорлупа с варёного яйца. Надо открывать свой кузовной цех. Хочу зарабатывать 1 т.р. в час. 100 косарей в месяц будет выходить - вполне нормально по рязанским меркам.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ремонт по КАСКО?
Эх... Вы видимо совсем не представляете себе что значит замена крыши?!
Ну во-первых, она будит б/у скорей всего
Во - вторых, отпилят по стойкам и заварят в стык, потом навалят шпаклевки
В-третьих, усиливать никто и ничего не будет, ибо и так сойдет, за обшивкой не видно
или скажут что заменили, а на самом деле навалят шпакли.Если лекалом делать будут, что вряд ли, и при наличии нормальных рук будит все ОК.
А почему кстати денег по КАСКО не отдают, договор так составлен?
Ибо лучше забрать денег, эту продать и купить новую, либо забить, забрать денег и ездить так.
Ни в форд, ни в автоимпорт я б не отдал.
Колор, я только по слухам, в топку
Колхозник, вопрос: А Вы представляете себе нормальный кузовной цех, сколько это средств и что это за работа в принципе?
Нормально, один элемент делать 3 дня, это 6 т.р. В среднем где-то в неделю 2 элемента это 12 тыс. р. в месяц 48 тыс. минус расходники, аренда, свет, налоги, это где-то половина и что в итоге: 24 тыс. кстати тоже по Рязанским меркам, если верить стат. управлению средняя з/п. И еще, после четырех или пяти элементов последует фраза: да пошло оно все, а если клиент еще будит ходить с приборчиком, начитавшись интернета и линейкой оценивать Вашу работу, фраза "да пошло оно все" последует гораздо раньше.
Ну во-первых, она будит б/у скорей всего
Во - вторых, отпилят по стойкам и заварят в стык, потом навалят шпаклевки
В-третьих, усиливать никто и ничего не будет, ибо и так сойдет, за обшивкой не видно
или скажут что заменили, а на самом деле навалят шпакли.Если лекалом делать будут, что вряд ли, и при наличии нормальных рук будит все ОК.
А почему кстати денег по КАСКО не отдают, договор так составлен?
Ибо лучше забрать денег, эту продать и купить новую, либо забить, забрать денег и ездить так.
Ни в форд, ни в автоимпорт я б не отдал.
Колор, я только по слухам, в топку
Колхозник, вопрос: А Вы представляете себе нормальный кузовной цех, сколько это средств и что это за работа в принципе?
Нормально, один элемент делать 3 дня, это 6 т.р. В среднем где-то в неделю 2 элемента это 12 тыс. р. в месяц 48 тыс. минус расходники, аренда, свет, налоги, это где-то половина и что в итоге: 24 тыс. кстати тоже по Рязанским меркам, если верить стат. управлению средняя з/п. И еще, после четырех или пяти элементов последует фраза: да пошло оно все, а если клиент еще будит ходить с приборчиком, начитавшись интернета и линейкой оценивать Вашу работу, фраза "да пошло оно все" последует гораздо раньше.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ремонт по КАСКО?
Мне сказали, что вытянуть вмятину - 2 т.р. Стапель, оснастка для споттера - не не слышал. Причём будут рвать споттером с обратным молотком, наделают "сисек". Работы там максимум на час с такими упрощениями. Красить и шпаклевать за эти деньги не будут.
Про зарплату в 24 т.р. не надо сказок. У меня иногда создаётся ощущение, что у людей денег как у дурака махорки. Выкидывают мебель 2011 года выпуска. Ванны чугунные выносят, я забираю, расколачиваю, и за полчаса потраченного времени зарабатываю 600 рублей на металлоломе. Если бы ты видел, что выносят в мусорные контейнеры около строек - ты бы офигел. Алмазный диск за 600 рублей - легко. Профиля для ГКЛ по 100 рублей/штука новые - легко. Полмешка гипсовой смеси за 300 рублей - легко. Причём без всего вышеописанного ни один ремонт не обходится. Эти материалы постоянно нужны. За работу и не говорю. Заплатить 2 т.р. за похабнейше установленную дверь, которая даже закрываться будет с трудом - легко. За 5 минут найти в интернете мастеров с лучшим качеством и меньшей ценой - тяжело.
Про зарплату в 24 т.р. не надо сказок. У меня иногда создаётся ощущение, что у людей денег как у дурака махорки. Выкидывают мебель 2011 года выпуска. Ванны чугунные выносят, я забираю, расколачиваю, и за полчаса потраченного времени зарабатываю 600 рублей на металлоломе. Если бы ты видел, что выносят в мусорные контейнеры около строек - ты бы офигел. Алмазный диск за 600 рублей - легко. Профиля для ГКЛ по 100 рублей/штука новые - легко. Полмешка гипсовой смеси за 300 рублей - легко. Причём без всего вышеописанного ни один ремонт не обходится. Эти материалы постоянно нужны. За работу и не говорю. Заплатить 2 т.р. за похабнейше установленную дверь, которая даже закрываться будет с трудом - легко. За 5 минут найти в интернете мастеров с лучшим качеством и меньшей ценой - тяжело.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ремонт по КАСКО?
25 тыс, это типа отчитались, по радио слышал, не выдумал
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ремонт по КАСКО?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Во - вторых, отпилят по стойкам и заварят в стык, потом навалят шпаклевки
Эт в каких сервисах так меняют? Чебы тудой не ездить, если что.
Особенно в свете того, что это град, всего лишь, а не удар в дтп
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
Re: ремонт по КАСКО?
Ну во-первых, она будит б/у скорей всего
Во - вторых, отпилят по стойкам и заварят в стык, потом навалят шпаклевки
В-третьих, усиливать никто и ничего не будет, ибо и так сойдет, за обшивкой не видно
или скажут что заменили, а на самом деле навалят шпакли.
Про во - первых,- навряд ли найдут.
Про во-вторых и в третьих: вполне возможно.
А мне это надо? Машину продавать не собираюсь, другую такую не куплю.
По-этому вариант с заменой крыши отпадает полностью.
А почему кстати денег по КАСКО не отдают?
...договор так составлен.
Деньгами могут отдать только по ОСАГО (так говорят).
Re: ремонт по КАСКО?
Ох эти ОСАГО и все такое. Пока не попадете в ситуацию когда страховая компания должна выделить сумму, все идет нормально, но как только наступает этот момент, так начинаются проблемы. Столкнулся и я с такой ситуацией, пришлось поискать юриста, что бы доказать им многое. Обратился я вот в этот юридический центр страховые дела с чьей помощью и решил выиграть. Огромное им спасибо, помогли доказать страховщикам что да как а вот что делать тем кто не знает куда обращаться то?
ремонт по КАСКО
Суть дела: необходимо ввезти из Германии двигатель легкового авто и после ремонта вывезти
в обратном направлении.Есть ли у кого опыт в данном вопросе или идеи.
в обратном направлении.Есть ли у кого опыт в данном вопросе или идеи.
Re: ремонт по КАСКО?
У меня все было прописано в правилах страхования, сразу, как какой-то срок нарушался, звонила туда.
Re: ремонт по КАСКО?
Ну это у вас видимо очень хорошая страховая компания, мне как-то не очень повезло, хоть и знакомые советовали, но не срослось. Через 2 месяца надо новый полис оформлять, вот муки выбора меня преследуют.
Re: ремонт по КАСКО?
Посмотрите на Банки ру (banki.ru/insurance/order/auto/type/kasko/), здесь выбор большой, так как по всем страховым компаниям. Проще, чем залезать на сайт каждой страховой и там смотреть.
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