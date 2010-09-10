Сообщение Slepoy » 31 янв 2014, 10:16

глен писал(а): ФрекенСнорк писал(а): и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали? и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали?

ощупал...мыслей купить не возникло машина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах... ощупал...мыслей купить не возникломашина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах...

Я со своим весом 95 кг пивного живота не чувствую тесноту, а еще знаю людей больше меня и они не жалуются на тесноту в нем. В Канищево мне не понравилось отношение к ремонту, пришлось за них доделовать, не было времени ругаться с ними и так потратил на переделку под моим присмотром 2 дня. Инженер по гарантии с Центр УАЗа. Лучше ехать в Москву покупать и обслуживать машину, там качественнее