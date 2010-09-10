Рязань Центр УАЗ

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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Рязань Центр УАЗ

Сообщение глен » 28 ноя 2013, 20:40

ФрекенСнорк писал(а):и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали? :D

ощупал...мыслей купить не возникло :D машина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах...
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Slepoy
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 11:25

Re: Рязань Центр УАЗ

Сообщение Slepoy » 31 янв 2014, 10:16

глен писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали? :D

ощупал...мыслей купить не возникло :D машина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах...

Я со своим весом 95 кг пивного живота не чувствую тесноту, а еще знаю людей больше меня и они не жалуются на тесноту в нем. В Канищево мне не понравилось отношение к ремонту, пришлось за них доделовать, не было времени ругаться с ними и так потратил на переделку под моим присмотром 2 дня. Инженер по гарантии с Центр УАЗа. Лучше ехать в Москву покупать и обслуживать машину, там качественнее
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assssiiiaan
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 19:24

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