Рязань Центр УАЗ
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Re: Рязань Центр УАЗ
ФрекенСнорк писал(а):и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали?
ощупал...мыслей купить не возникло машина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах...
Re: Рязань Центр УАЗ
глен писал(а):ФрекенСнорк писал(а):и шо? такая большая машина. шо до сих пор не ощупали?
ощупал...мыслей купить не возникло машина большая но бестолковая (имхо)..уж начто я худенький, и сижу за рулём как сморчок, но даже мне там тесно оказалось...задний борт закрылся с третьего раза (правда я боялся сразу сильно хлопать..)...тыщ за 400 наверно можно такую купить , и привыкнуть к недостаткам.. а за почти 800..ну нах...
Я со своим весом 95 кг пивного живота не чувствую тесноту, а еще знаю людей больше меня и они не жалуются на тесноту в нем. В Канищево мне не понравилось отношение к ремонту, пришлось за них доделовать, не было времени ругаться с ними и так потратил на переделку под моим присмотром 2 дня. Инженер по гарантии с Центр УАЗа. Лучше ехать в Москву покупать и обслуживать машину, там качественнее
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