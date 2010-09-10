Татуировка: и хочется и колется?

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Borman
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 10:08
Откуда: Рязань

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Borman » 26 дек 2015, 20:55

Ksushka62 писал(а):За прошедшее время она мне 1 - не надоела, 2 - не было раскаяния, 3 - не было желания переделать или тем более свести.

Ну видите, некоторые в молодости набивают в местах, скрытых от посторонних глаз. Можно сказать, в таком случае делают это для себя, для своего эстетического удовлетворения. А есть, которые набивают так, что какую бы одежду не одел, ее будет видно, а если тату еще и не совсем приличная...Вот, скорее всего за такие тату и говорят, что в старости будет стыдно...
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Lagerta
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 18:23

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Lagerta » 30 дек 2015, 18:44

Да если классный эскиз и мастер толковый, то даже в 80 лет татуха круто смотрится!)
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Borman
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 10:08
Откуда: Рязань

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Borman » 30 дек 2015, 21:26

Lagerta писал(а):Да если классный эскиз и мастер толковый, то даже в 80 лет татуха круто смотрится!)

Сам рисунок может и не станет хуже, но в 80 лет на обвисшей коже - круто врядли будет...
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Fainata
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 23:45

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Fainata » 26 янв 2016, 23:59

Раньше хотела себе небольшую татушку на плече или шее в виде орнамента. Или латынью. Сейчас хотелка прошла. Наверное старею)
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 18:32

Хочу тату, но еще не определилась чего именно хочу. Надо хорошо обдумать, всю жизнь ведь потом ходить
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Jigan
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2016, 22:37

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Jigan » 28 янв 2016, 23:07

Временную можно сделать, хной. У подруги пару месяцев держалась.
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 17:23

Хочется именно настоящую) Хной делала
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Leradom
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:02

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Leradom » 19 фев 2016, 12:33

Fainata писал(а):Раньше хотела себе небольшую татушку на плече или шее в виде орнамента. Или латынью. Сейчас хотелка прошла. Наверное старею)

Я себе китайский иероглиф хотела на ноге когда-то, либо на шее россыпь звездочек, но уже по статусу мамы не могу да и на работе не поймут))
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Azaliya » 21 фев 2016, 11:41

Меня больше интересует перманентный макияж. А тату очень радуюсь, что в молодости не сделала. Как представлю себя лет эдак в 60 с легкомысленным драконом на предплечье, аж смешно становится. Мода пройдет, а тату останется
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Katarinna » 24 фев 2016, 20:02

Мы с подругой хотели вместе сделать , на ноге цветок.Она сделала, я побоялась боли....теперь не жалею))) мне уже у неё не нравится, остыла я ))
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение ElizZ » 07 май 2016, 13:29

Меня больше интересует перманентный макияж. А тату очень радуюсь, что в молодости не сделала. Как представлю себя лет эдак в 60 с легкомысленным драконом на предплечье, аж смешно становится. Мода пройдет, а тату останется


как по мне тату это не мода... а состоянии души что ли. у меня не одна и ни разу не пожалела :D
а насчет возраста - можно и в 60 выглядеть конфеткой имхо ))))
Изображение
Изображение

мне еще эта нравится фото
Изображение
сфинксы сами по себе котейки очень забавные и своеобразные, а некоторые индивидуумы такое делают
понравились картинки еще тут, рассматриваю
Изображение
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Anyta » 14 май 2016, 15:17

Бедный котик. Пострадал не за что. Мало того что себя метят, так еще и к животным лезут
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Kella » 10 ноя 2016, 13:21

Некоторые татуировки очень красивые, но я бы согласилась только на временную татуировку )
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Татуировка: и хочется и колется?

Сообщение Nasti » 12 дек 2016, 17:35

кошка в татухах крутая. Интересно как ей делали - ведь это не самое приятное ощущение.
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

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