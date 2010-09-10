Татуировка: и хочется и колется?
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Re: Татуировка: и хочется и колется?
Ksushka62 писал(а):За прошедшее время она мне 1 - не надоела, 2 - не было раскаяния, 3 - не было желания переделать или тем более свести.
Ну видите, некоторые в молодости набивают в местах, скрытых от посторонних глаз. Можно сказать, в таком случае делают это для себя, для своего эстетического удовлетворения. А есть, которые набивают так, что какую бы одежду не одел, ее будет видно, а если тату еще и не совсем приличная...Вот, скорее всего за такие тату и говорят, что в старости будет стыдно...
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Да если классный эскиз и мастер толковый, то даже в 80 лет татуха круто смотрится!)
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Lagerta писал(а):Да если классный эскиз и мастер толковый, то даже в 80 лет татуха круто смотрится!)
Сам рисунок может и не станет хуже, но в 80 лет на обвисшей коже - круто врядли будет...
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Раньше хотела себе небольшую татушку на плече или шее в виде орнамента. Или латынью. Сейчас хотелка прошла. Наверное старею)
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Хочу тату, но еще не определилась чего именно хочу. Надо хорошо обдумать, всю жизнь ведь потом ходить
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Временную можно сделать, хной. У подруги пару месяцев держалась.
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Хочется именно настоящую) Хной делала
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Fainata писал(а):Раньше хотела себе небольшую татушку на плече или шее в виде орнамента. Или латынью. Сейчас хотелка прошла. Наверное старею)
Я себе китайский иероглиф хотела на ноге когда-то, либо на шее россыпь звездочек, но уже по статусу мамы не могу да и на работе не поймут))
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Меня больше интересует перманентный макияж. А тату очень радуюсь, что в молодости не сделала. Как представлю себя лет эдак в 60 с легкомысленным драконом на предплечье, аж смешно становится. Мода пройдет, а тату останется
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Мы с подругой хотели вместе сделать , на ноге цветок.Она сделала, я побоялась боли....теперь не жалею))) мне уже у неё не нравится, остыла я ))
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Меня больше интересует перманентный макияж. А тату очень радуюсь, что в молодости не сделала. Как представлю себя лет эдак в 60 с легкомысленным драконом на предплечье, аж смешно становится. Мода пройдет, а тату останется
как по мне тату это не мода... а состоянии души что ли. у меня не одна и ни разу не пожалела
а насчет возраста - можно и в 60 выглядеть конфеткой имхо ))))
мне еще эта нравится фото
сфинксы сами по себе котейки очень забавные и своеобразные, а некоторые индивидуумы такое делают
понравились картинки еще тут, рассматриваю
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Бедный котик. Пострадал не за что. Мало того что себя метят, так еще и к животным лезут
Re: Татуировка: и хочется и колется?
Некоторые татуировки очень красивые, но я бы согласилась только на временную татуировку )
Re: Татуировка: и хочется и колется?
кошка в татухах крутая. Интересно как ей делали - ведь это не самое приятное ощущение.
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