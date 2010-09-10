Сообщение Borman » 26 дек 2015, 20:55

Ksushka62 писал(а): За прошедшее время она мне 1 - не надоела, 2 - не было раскаяния, 3 - не было желания переделать или тем более свести.

Ну видите, некоторые в молодости набивают в местах, скрытых от посторонних глаз. Можно сказать, в таком случае делают это для себя, для своего эстетического удовлетворения. А есть, которые набивают так, что какую бы одежду не одел, ее будет видно, а если тату еще и не совсем приличная...Вот, скорее всего за такие тату и говорят, что в старости будет стыдно...