Сообщение Шумка профи » 20 авг 2016, 20:36

Я хочу рассказать о материале АкуФайн Эко. Монтажом занимаюсь каркасных систем занимаюсь уже давно. В основном монтирую каркасные системы из гипсокартона с приминением ваты. Вату укладываю во внутри каркаса для лучше теплоизоляции. Последний мой заказчик привез для укладки во внутрь каркаса акустическую вату из полиэфирного волокна АкуФайн Эко. Я долго уговаривал заказчика что вся вата одинаковая и не стоит переплачивать, но он меня не послушал. И когда он привез АкуФайн Эко я сам убедился что она намного качественней и добротней и снижаем шум и дает тепло чем любая вата. Самое главное она не пылится и не выделяем мелких частиц как вата, еще она не содержит формальдегида, что дают большой плюс АкуФайну - это способствует удобному и не пыльному монтажу. Теперь всем рекомендую АкуФайн Эко, хоть он и дороже, ну качество на лицо