Звукоизоляция и выравнивание стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Рязанский Дятел писал(а):Я на пол второго этажа зарядил ШУМАНЕТ в два слоя
и сверху захреначыл стяжку с керамзитом
Ваще ничо неслышно
Нитуда ни обратно.
Как звучание с верхнего,третьего этажа?
Re: Звукоизоляция в квартире с применением экоголичных плит
Часто в каркасных облицовках применяют звукопоглощающий материал на основе базальтового волокна или стекловолокна, что не очень актуально в современном строительстве, так как они имеют в своем составе формальдегидные смолы. Сейчас очень популярен гипоаллергенный звукопоглощающий экологический материал на основе волокна из полиэфира из сверхтонких волокон АкуФайн Эко. http://bez-shuma.ru/shop/zvukoizoljacij ... jn_jeko-50 После монтажа профильного каркаса плиты АкуФайн Эко закладываем в межпрофильное пространство и зашиваем гипсокартонными листами.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Похоже, Иванка - это вестник рекламной информации.
У кого есть реальный опыт звукоизоляции квартиры?
У кого есть реальный опыт звукоизоляции квартиры?
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
с помощью навесного потолка и помещение между гипсокартоном и панелью поместил решетки из-под яиц. Отличная звукоизоляция. На стены не сделал. Слышу лай собак из соседней квартиры.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
DyadyaO писал(а):Похоже, Иванка - это вестник рекламной информации.
У кого есть реальный опыт звукоизоляции квартиры?
Я потолками занимаюсь, у меня клиенты сначала шумку делали на потолок, потом мы натяжку. Звукоизоляция потрясающая. Что касается стен, тут достаточно просто.. гипса и под ней шумка.. вопрос только готовы ли вы пожертвовать пространством... сколько ни на сколько, но объём уменьшается
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
termo101 писал(а):DyadyaO писал(а):Похоже, Иванка - это вестник рекламной информации.
У кого есть реальный опыт звукоизоляции квартиры?
Я потолками занимаюсь, у меня клиенты сначала шумку делали на потолок, потом мы натяжку. Звукоизоляция потрясающая. Что касается стен, тут достаточно просто.. гипса и под ней шумка.. вопрос только готовы ли вы пожертвовать пространством... сколько ни на сколько, но объём уменьшается
Сейчас сделали стяжку по каменной вате Роквул Флор Баттс-эффект превзошел все ожидания.
И от соседей сбоку будет шумоизолировать.
Если бы не последний этаж,то и потолок бы закатали,хоть ночной клуб делай)
Главное делать по уму и не вестись на какие-то супер пупер тонюсенькие шумоизоляторы под обои.
http://vk.com/plitochnik62
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
.RM. писал(а):termo101 писал(а):DyadyaO писал(а):Похоже, Иванка - это вестник рекламной информации.
У кого есть реальный опыт звукоизоляции квартиры?
Я потолками занимаюсь, у меня клиенты сначала шумку делали на потолок, потом мы натяжку. Звукоизоляция потрясающая. Что касается стен, тут достаточно просто.. гипса и под ней шумка.. вопрос только готовы ли вы пожертвовать пространством... сколько ни на сколько, но объём уменьшается
Сейчас сделали стяжку по каменной вате Роквул Флор Баттс-эффект превзошел все ожидания.
И от соседей сбоку будет шумоизолировать.
Если бы не последний этаж,то и потолок бы закатали,хоть ночной клуб делай)
Главное делать по уму и не вестись на какие-то супер пупер тонюсенькие шумоизоляторы под обои.
Глянул у них на сайте.. от 25 мм.... Не помнишь, какая толщина была, что бы людям советовать?
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
termo101 писал(а):
Глянул у них на сайте.. от 25 мм.... Не помнишь, какая толщина была, что бы людям советовать?
Как раз 25 мм.
Только если под потолок,то лучше будет акустик баттс.ибо флор идет специально на пол и в Рязани его днем с огнем не отыщешь.
С горем-пополам смогли его заказать и доставить.
http://vk.com/plitochnik62
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Если говорить на чистоту, то можно использовать так называемые воздушные зазоры, в несколько слоев и они будут очень хорошо гасить посторонние шумы. Что касается выравнивания стен, то лучше уже заказывать мастера, да и на звукоизоляцию тоже. Что касается стройматериалов, то в интернет-магазине http://optovik62.ru/pages/knauf-v-ryazani/, можно приобрести, так как большинству уже нужно экономить.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
ENGI писал(а):Рязанский Дятел писал(а):Я на пол второго этажа зарядил ШУМАНЕТ в два слоя
и сверху захреначыл стяжку с керамзитом
Ваще ничо неслышно
Нитуда ни обратно.
И чо, саседей сафсем ни слышна?
Вашпе
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 20:29
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Я хочу рассказать о материале АкуФайн Эко. Монтажом занимаюсь каркасных систем занимаюсь уже давно. В основном монтирую каркасные системы из гипсокартона с приминением ваты. Вату укладываю во внутри каркаса для лучше теплоизоляции. Последний мой заказчик привез для укладки во внутрь каркаса акустическую вату из полиэфирного волокна АкуФайн Эко. Я долго уговаривал заказчика что вся вата одинаковая и не стоит переплачивать, но он меня не послушал. И когда он привез АкуФайн Эко я сам убедился что она намного качественней и добротней и снижаем шум и дает тепло чем любая вата. Самое главное она не пылится и не выделяем мелких частиц как вата, еще она не содержит формальдегида, что дают большой плюс АкуФайну - это способствует удобному и не пыльному монтажу. Теперь всем рекомендую АкуФайн Эко, хоть он и дороже, ну качество на лицо
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Мы как раз выбираем материалы для звукоизоляции, и с этим акуфайном ничего непонятно. Кто производит, из чего.. Нигде никаких сертификатов. Много вопросов.. и очень много сомнений. Склоняемся к шуманет эко. Там хотя бы все ясно.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Ложкина писал(а):Мы как раз выбираем материалы для звукоизоляции, и с этим акуфайном ничего непонятно. Кто производит, из чего.. Нигде никаких сертификатов. Много вопросов.. и очень много сомнений. Склоняемся к шуманет эко. Там хотя бы все ясно.
И правильно, эти материалы уже годами производят и используют по всей стране. Есть нормальная инженерная поддержка, готовые конструкции и прочие прелести. Плюс в отличии от полиэфира, это негорючий материал.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Kelly писал(а):И правильно, эти материалы уже годами производят и используют по всей стране. Есть нормальная инженерная поддержка, готовые конструкции и прочие прелести. Плюс в отличии от полиэфира, это негорючий материал.
Спасибо за поддержку! Буквально все последние сомнения отмели. Вы не первый, кто хорошо о них отзывается. Но теперь, думаю, точно можно брать
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Обратилась в акустик групп и там заказала все нужные материалы для звукоизоляции. Будем в октябре заниматься ремонтом полноценно. Еще раз спасибо всем за советы!
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
вообще не слышно соседей, даже ночью
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Иванка писал(а):Недавно вышла новая панель ЗИПС 3-го поколения. ЗИПС-III-Ультра – это самая эффективная система в соотношении "толщина/результат" для дополнительной звукоизоляции стен и потолков. С помощью сэндвич-панели ЗИПС-III-Ультра решаются задачи дополнительной звукоизоляции большинства бытовых шумов: речь, лай собак, детский плач, среднемощная теле-радио аппаратура и т.п. (рабочий диапазон системы – от 100 Гц).
http://bez-shuma.ru/shop/zvukoizoljacij ... zips-ultra
вся система займет 55 мм всего лишь, а дополнительная звукоизоляция будет около 11-13 дБ.
Иванка, спасибо за информацию. Мы как раз остановились на этих панелях зипс-ультра и решили ими звукоизолировать стену. Покупали как раз в Без-шума. ру, которые сделали нам бесплатную доставку на материалы. Они просчитали нам все комплектующий, которые нужна для этой системы. Это зипс, крепеж, лента, герметик и гипсокортон звукоизоляционный. Результатом довольны
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Поддержу ваш выбор. У нас такая слышимость была, что терпеть невозможно. Помогла только полноценная звукоизоляция. Выбрали зипс панели, закончили ремонт к декабрю целиком. Я результатом довольна очень. Надо было раньше на звукоизоляцию решаться.
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Добрый день.По опыту , из насмотревшегося ,могу только сказать , что лучше Спеца по звукоизоляции никто вам не поможет выбрать и погасить количество децибел в ваших квартирах. Потому что ни кто из проектировщиков не закладывает изначально звукоизоляцию в новых домах, Только как начальная мера - крышная котельная. А проводить меры по их осуществлению очень дорого и это может существенно повлиять на стоимость м2 жилья. Поэтому не лечитесь самостоятельно, обращайтесь к специалистам. В нашем городе таковые есть , ищите да обрящите
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость