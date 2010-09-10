Звукоизоляция и выравнивание стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Kelly писал(а):А чего на нее решаться то? Надо просто определиться нужна она или нет. Мы в каркасы стены зашили и все, но зато живем как хотим и никто нам не мешает.
Ну да, тут вы правы.. но все новое воспринимается тяжело и не сразу. Про каркасы мы тоже думали, рассматривали как вариант облицовку с шуманет эко в качестве заполнителя, но это сложнее и дольше по времени, панели как-то простотой своей подкупили. Ну и самое главное - результат оправдал ожидания.
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