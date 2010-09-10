Звукоизоляция и выравнивание стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Звукоизоляция и выравнивание стен
Предлагают вариант: известковый раствор с добавлением цемента 1к6 или 1к7, предварительно грунтовка стены. Ну и потом уже под обои или под покраску выводить шпатлевкой.
По деньгам вроде не заоблачно. Что скажите?
По деньгам вроде не заоблачно. Что скажите?
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