Сообщение Reubenrex » Сегодня, 14:47

Предлагают вариант: известковый раствор с добавлением цемента 1к6 или 1к7, предварительно грунтовка стены. Ну и потом уже под обои или под покраску выводить шпатлевкой.

По деньгам вроде не заоблачно. Что скажите?