Звукоизоляция и выравнивание стен

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Ложкина » 03 янв 2017, 20:09

Kelly писал(а):А чего на нее решаться то? Надо просто определиться нужна она или нет. Мы в каркасы стены зашили и все, но зато живем как хотим и никто нам не мешает.

Ну да, тут вы правы.. но все новое воспринимается тяжело и не сразу. Про каркасы мы тоже думали, рассматривали как вариант облицовку с шуманет эко в качестве заполнителя, но это сложнее и дольше по времени, панели как-то простотой своей подкупили. Ну и самое главное - результат оправдал ожидания.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kelly
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 20:53

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Kelly » 26 минут назад

Как и планировали, все сложилось как надо с звукоизоляцией в очередной раз. Все таки панели зипс простое решение и подходит многим, у кого стены более или менее ровные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя