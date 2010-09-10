Звукоизоляция и выравнивание стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Поддерживаю, мы тоже зипс панели взяли, делаем ремонт у свекрови, пока она уехала к сестре на полгода. Решили делать основательно и начинать со звукоизоляции.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
remoo писал(а):Я все никак не могу найти точных деталей об акустилайне. Что действительно он так хорош, что его во всех магазинах мне предлагают его для шумоизоляции стен или это просто работа промоутеров.
Сам звукоизоляционный материал неплох и хорошо справляется со своей задачей, но если его использовать для пола, то он такой мягковатый и пол будет прогибаться в некоторых местах. Лично из опыта. Для стен он больше подойдет.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Видимо каждому свое, у нас акустик групп как были в фаворитах, так и остались. Очень довольны качеством материала и как все это работает.
Re: Звукоизоляция и выравнивание стен
Из семейства ЗИПС -самые оптимальные по цене\качеству это ЗИПС Ультра. Зипс ультра тонкие и эффективные панели для звукоизоляции стен и потолка. Не думали, что такие тонкие панели будут с таким высоким эффектом. Закупались в noisestop.ru. Цены ниже чем у конкурентов. Привезли в выходной и занесли в квартиру. рекомендую, хорошая компания.
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