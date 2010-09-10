Звукоизоляция и выравнивание стен

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Ложкина » 31 май 2017, 12:21

Поддерживаю, мы тоже зипс панели взяли, делаем ремонт у свекрови, пока она уехала к сестре на полгода. Решили делать основательно и начинать со звукоизоляции.
Вернуться к началу
deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение deggion » 05 июн 2017, 18:33

remoo писал(а):Я все никак не могу найти точных деталей об акустилайне. Что действительно он так хорош, что его во всех магазинах мне предлагают его для шумоизоляции стен или это просто работа промоутеров.

Сам звукоизоляционный материал неплох и хорошо справляется со своей задачей, но если его использовать для пола, то он такой мягковатый и пол будет прогибаться в некоторых местах. Лично из опыта. Для стен он больше подойдет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Ложкина » 30 июн 2017, 18:00

Видимо каждому свое, у нас акустик групп как были в фаворитах, так и остались. Очень довольны качеством материала и как все это работает.
Вернуться к началу
Антонио12
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:57

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Антонио12 » 23 сен 2017, 19:41

Из семейства ЗИПС -самые оптимальные по цене\качеству это ЗИПС Ультра. Зипс ультра тонкие и эффективные панели для звукоизоляции стен и потолка. Не думали, что такие тонкие панели будут с таким высоким эффектом. Закупались в noisestop.ru. Цены ниже чем у конкурентов. Привезли в выходной и занесли в квартиру. рекомендую, хорошая компания.
Вернуться к началу
logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение logdam » 14 окт 2017, 23:57

У "Акустик групп" есть представитель в Рязани, возят все по ценам фирменного интернет магазина.
Я у них заказывал ЗИПС, ( в леруа ЗИПС панели тоже есть, но какие-то покоцанные).

Пока закрыл только стену смежную с соседями.
Вернуться к началу
Антонио12
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:57

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Антонио12 » 06 фев 2018, 23:40

В Леруа битые и поцарапанные их лучше не брать. Хороший магазин noisestop.ru от завода работают. оперативная бесплатная доставка у них
Вернуться к началу
Tamagosha
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 11:06

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Tamagosha » 30 авг 2019, 22:38

Вышла новинка ЗИПС Z4 - для неровных поверхностей
МОНТАЖ ЗИПС Z4
Вложения
zips_Z4_1.jpg
zips_Z4_2.jpg
ZIPS_Z4-1.jpg
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 10:40

штукатурка - лучший товарищ для этих целей
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость