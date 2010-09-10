Сообщение deggion » 05 июн 2017, 18:33

remoo писал(а): Я все никак не могу найти точных деталей об акустилайне. Что действительно он так хорош, что его во всех магазинах мне предлагают его для шумоизоляции стен или это просто работа промоутеров. Я все никак не могу найти точных деталей об акустилайне. Что действительно он так хорош, что его во всех магазинах мне предлагают его для шумоизоляции стен или это просто работа промоутеров.

Сам звукоизоляционный материал неплох и хорошо справляется со своей задачей, но если его использовать для пола, то он такой мягковатый и пол будет прогибаться в некоторых местах. Лично из опыта. Для стен он больше подойдет.