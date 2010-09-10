Звукоизоляция и выравнивание стен

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Ложкина » 31 май 2017, 12:21

Поддерживаю, мы тоже зипс панели взяли, делаем ремонт у свекрови, пока она уехала к сестре на полгода. Решили делать основательно и начинать со звукоизоляции.
Вернуться к началу
deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение deggion » 05 июн 2017, 18:33

remoo писал(а):Я все никак не могу найти точных деталей об акустилайне. Что действительно он так хорош, что его во всех магазинах мне предлагают его для шумоизоляции стен или это просто работа промоутеров.

Сам звукоизоляционный материал неплох и хорошо справляется со своей задачей, но если его использовать для пола, то он такой мягковатый и пол будет прогибаться в некоторых местах. Лично из опыта. Для стен он больше подойдет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Ложкина » 30 июн 2017, 18:00

Видимо каждому свое, у нас акустик групп как были в фаворитах, так и остались. Очень довольны качеством материала и как все это работает.
Вернуться к началу
Антонио12
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:57

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Антонио12 » 23 сен 2017, 19:41

Из семейства ЗИПС -самые оптимальные по цене\качеству это ЗИПС Ультра. Зипс ультра тонкие и эффективные панели для звукоизоляции стен и потолка. Не думали, что такие тонкие панели будут с таким высоким эффектом. Закупались в noisestop.ru. Цены ниже чем у конкурентов. Привезли в выходной и занесли в квартиру. рекомендую, хорошая компания.
Вернуться к началу
logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение logdam » 14 окт 2017, 23:57

У "Акустик групп" есть представитель в Рязани, возят все по ценам фирменного интернет магазина.
Я у них заказывал ЗИПС, ( в леруа ЗИПС панели тоже есть, но какие-то покоцанные).

Пока закрыл только стену смежную с соседями.
Вернуться к началу
Антонио12
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:57

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Антонио12 » 06 фев 2018, 23:40

В Леруа битые и поцарапанные их лучше не брать. Хороший магазин noisestop.ru от завода работают. оперативная бесплатная доставка у них
Вернуться к началу
Tamagosha
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 11:06

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Tamagosha » 30 авг 2019, 22:38

Вышла новинка ЗИПС Z4 - для неровных поверхностей
МОНТАЖ ЗИПС Z4
Вложения
zips_Z4_1.jpg
zips_Z4_2.jpg
ZIPS_Z4-1.jpg
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Kirill23 » 29 окт 2019, 10:40

штукатурка - лучший товарищ для этих целей
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Haminahu » 29 окт 2019, 17:06

Мы не делали звукоизоляцию, скажу честно, потом пожалели. Как то просто даже не возникла мысль почему то. По поводу выравнивания стен, вот тут надо понимать, под что вы их выравниваете, то есть какое будет будущее покрытие на стенах. Мы использовали полимерную шпаклевку weber.vetonit LR+ ( вот такую https://www.ru.weber/shtukaturki-i-shpaklevki/shtukaturki-i-shpaklevki/webervetonit-lr ) . Ей просто очень легко выравнивать стены, она простая в работе, в этом в целом и главный плюс, я считаю!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Kyper » 14 май 2021, 21:23

Вот также можно посмотреть рейтинг лучших https://expertology.ru/7-luchshikh-mate ... zolyatsii/ материалов для шумоизоляции и почитать, как правильно их выбирать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение viktorcok » 19 апр 2022, 18:53

Настели в один слой, сам. Потом настели во второй слой какой-нибудь изолон, подложку под ламинат из экструдированного пенополистирола, или что-то подобное. Проклей стыки скотчем и/или постели полиэтиленовую пленку. Потом купи стальную сетку, расстели её по квартире и залей стяжку. Тоже сам.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Звукоизоляция и выравнивание стен

Сообщение Anthonn » Сегодня, 17:57

Для ремонта необходимо много материалов, которые стоят сейчас недёшево, но лучше выбрать качественные на года, чтобы проблем не знать. Могу посоветовать, где качественные пиломатериалы можно купить в СПБ https://kraskidoski.ru/catalog/pilomaterialy/ Я именно здесь брал для загородного дома террасную доску и паркет. Качество порадовало.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость