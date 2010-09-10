Сообщение Водитель » 26 дек 2010, 20:36

Fregl писал(а): Водитель писал(а): Водитель писал(а): Fregl

VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.

Очень высокие цены по результатам общения в личке. Очень высокие цены по результатам общения в личке.



Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...

Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...

Fregl писал(а): Причем, под вломенными ценами вы понимаете цену "новой детали", а вы смотрите цены на восстановленные, ставьте б/у и будьте довольны и вспомните старую поговорку "Скупой платит дважды".

Всё познаётся в сравнении.У тебя всё хорошо? Ты с чего решил, что я смотрю цену на восстановленные? У тебя цены выше процентов на 20, чем у моего поставщика.