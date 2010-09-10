Заказ автозапчастей для иномарок
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Fregl
Согласен, иногда сроки решают. Мне когда приперло ШРУС менять - купил новый у дилера за 7500 р. (((
Хотя в Экзисте под заказ были неоригиналы от 1000 р.
Но надо было прям щас!
Согласен, иногда сроки решают. Мне когда приперло ШРУС менять - купил новый у дилера за 7500 р. (((
Хотя в Экзисте под заказ были неоригиналы от 1000 р.
Но надо было прям щас!
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
Очень высокие цены по результатам общения в личке.
- Fregl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 07 апр 2010, 11:56
- Откуда: Рязань, Заборье, д.Городное
- Контактная информация:
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Водитель писал(а):Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
Очень высокие цены по результатам общения в личке.
Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...
Причем, под вломенными ценами вы понимаете цену "новой детали", а вы смотрите цены на восстановленные, ставьте б/у и будьте довольны и вспомните старую поговорку "Скупой платит дважды".
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Fregl писал(а):Водитель писал(а):Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
Очень высокие цены по результатам общения в личке.
Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...
Всё познаётся в сравнении.
Fregl писал(а):Причем, под вломенными ценами вы понимаете цену "новой детали", а вы смотрите цены на восстановленные, ставьте б/у и будьте довольны и вспомните старую поговорку "Скупой платит дважды".
У тебя всё хорошо? Ты с чего решил, что я смотрю цену на восстановленные? У тебя цены выше процентов на 20, чем у моего поставщика.
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Fregl,
96700-2K000WK
56171-2K000
56192-2K000
Интересует цена и срок поставки.
96700-2K000WK
56171-2K000
56192-2K000
Интересует цена и срок поставки.
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
- Fregl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 07 апр 2010, 11:56
- Откуда: Рязань, Заборье, д.Городное
- Контактная информация:
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
rescuer писал(а):Fregl,
96700-2K000WK
56171-2K000
56192-2K000
Интересует цена и срок поставки.
96700-2K000WK 15 дней 1100
56171-2K000 15 дней 250
56192-2K000 15 дней 490
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
посоветуйте хороший интернет магазин?
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
VadimOrkovu4 писал(а):посоветуйте хороший интернет магазин?
Обратите внимание на данный интернет-магазин http://www.parts62.ru, привозят быстро и цены нормальные.
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Заказал на прошлой неделе багажник THULE 754+963+1656 на крышу JEEP GRAND CHEROKEE WK2, по отличной цене. Нашел в магазине " Фаркопы и Прицепы" по отличной скидке https://shopavtos.ru/catalog/bagazhniki-na-kryshu/ Магазин приятно удивил отличным ассортиментом багажников на крышу, есть для любых автомобилей, в общем выбор шикарный! Цены хорошие, есть доставка по РФ! Рекомендую, обслужили меня как VIP клиента, хоть и заказывал у них первый раз, очень доволен!
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
Fregl
К американцам возите запчасти?
Тот же вопрос, на Гранд Чероки кое-что нужно.
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Заказ автозапчастей для иномарок
А я все необходимое для своего авто покупаю в интернет магазине Автодок, здесь можно найти все необходимые запчасти и расходники по самым низким ценам, недавно вот тут https://autodoc.ua/category/motornoe-maslo-id40-3 моторное масло купила, доставка быстрая, осталась довольна!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость