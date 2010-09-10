Заказ автозапчастей для иномарок

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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Engineer » 17 дек 2010, 14:40

Fregl
Согласен, иногда сроки решают. Мне когда приперло ШРУС менять - купил новый у дилера за 7500 р. (((
Хотя в Экзисте под заказ были неоригиналы от 1000 р.
Но надо было прям щас!
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Водитель

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Водитель » 23 дек 2010, 01:32

Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.
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Водитель

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Водитель » 23 дек 2010, 16:28

Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.

Очень высокие цены по результатам общения в личке.
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Fregl
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 11:56
Откуда: Рязань, Заборье, д.Городное
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fregl

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Fregl » 23 дек 2010, 17:12

Водитель писал(а):
Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.

Очень высокие цены по результатам общения в личке.


Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...

Причем, под вломенными ценами вы понимаете цену "новой детали", а вы смотрите цены на восстановленные, ставьте б/у и будьте довольны и вспомните старую поговорку "Скупой платит дважды".
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Водитель

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Водитель » 26 дек 2010, 20:36

Fregl писал(а):
Водитель писал(а):
Водитель писал(а):Fregl
VAG 054903015C. Подскажите цену, пожалуйста.

Очень высокие цены по результатам общения в личке.


Хм... только в воскресенье отдал большой заказ по мерину мл 320 - клиент остался оч доволен ценами...

Всё познаётся в сравнении.
Fregl писал(а):Причем, под вломенными ценами вы понимаете цену "новой детали", а вы смотрите цены на восстановленные, ставьте б/у и будьте довольны и вспомните старую поговорку "Скупой платит дважды".

У тебя всё хорошо? Ты с чего решил, что я смотрю цену на восстановленные? У тебя цены выше процентов на 20, чем у моего поставщика.
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rescuer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 20:35

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение rescuer » 28 дек 2010, 00:32

Fregl,
96700-2K000WK
56171-2K000
56192-2K000
Интересует цена и срок поставки.
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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Fregl
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 11:56
Откуда: Рязань, Заборье, д.Городное
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fregl

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Fregl » 28 дек 2010, 11:31

rescuer писал(а):Fregl,
96700-2K000WK
56171-2K000
56192-2K000
Интересует цена и срок поставки.


96700-2K000WK 15 дней 1100
56171-2K000 15 дней 250
56192-2K000 15 дней 490
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение VadimOrkovu4 » 28 ноя 2016, 22:59

посоветуйте хороший интернет магазин?
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slotterry
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:43

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение slotterry » 11 дек 2016, 18:12

VadimOrkovu4 писал(а):посоветуйте хороший интернет магазин?


Обратите внимание на данный интернет-магазин http://www.parts62.ru, привозят быстро и цены нормальные.
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Belov555
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 16:44

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Belov555 » 01 июн 2017, 16:49

Заказал на прошлой неделе багажник THULE 754+963+1656 на крышу JEEP GRAND CHEROKEE WK2, по отличной цене. Нашел в магазине " Фаркопы и Прицепы" по отличной скидке https://shopavtos.ru/catalog/bagazhniki-na-kryshu/ Магазин приятно удивил отличным ассортиментом багажников на крышу, есть для любых автомобилей, в общем выбор шикарный! Цены хорошие, есть доставка по РФ! Рекомендую, обслужили меня как VIP клиента, хоть и заказывал у них первый раз, очень доволен!
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Viltzz
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 12:35

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение Viltzz » 23 июн 2017, 12:56

Fregl
К американцам возите запчасти?

Тот же вопрос, на Гранд Чероки кое-что нужно.
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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Re: Заказ автозапчастей для иномарок

Сообщение xKristinaxBond » Сегодня, 13:53

А я все необходимое для своего авто покупаю в интернет магазине Автодок, здесь можно найти все необходимые запчасти и расходники по самым низким ценам, недавно вот тут https://autodoc.ua/category/motornoe-maslo-id40-3 моторное масло купила, доставка быстрая, осталась довольна!
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