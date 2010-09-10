Сообщение tochka » 08 дек 2010, 00:57

В канун Нового года дети в детских домах и приютах пишут письма Деду Морозу и Снегурочке с пожеланиями подарка. Пишут своё самое заветное желание…



Ведь так хочется такой подарок, чтобы не как у всех. Кому-то кукла, кому-то груша для занятий боксом, кто-то увлечен баскетболом, кому-то краски, музыку, фотоальбом. И, если случится, то это будет чудо…



А ведь каждый из нас может побыть волшебником. И нужно для этого очень немного.



С 7 по 20 декабря в Рязани открываются Пункты приёма радости, целью которой станет сбор подарков для детей в детских домах и интернатах Рязани и Рязанской области. Организует акцию фонд помощи детям «ДетскиеДомики Рязань» при содействии Ассоциации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при РГУ и гипермаркета «Глобус».



Машинки, машинки на пультах, куклы, детская косметика, настольные игры, мячи, музыкальные диски и фильмы, фотоальбомы, все для рисования, нужности для школы, наборы для творчества, яркие и красочные книги и многое другое, что может порадовать детей от 6 до 17 лет.



Любой рязанец может стать Дедом Морозом: для этого нужно просто принести подарок в Пункты приёма радости в гипермаркете Глобус в специальные корзины у входов.



В предновогодние и рождественские дни подарки доставляются всем детям, которые написали письма Деду Морозу и очень ждали исполнения своих желаний.



Вы можете организовать сбор подарков у себя в офисе. Для передачи подарков – свяжитесь с нами по тел.99 49 50.