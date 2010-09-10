Сообщение Vlasa » 08 янв 2011, 09:37

Здравствуйте всем!!

Родители мои сегодня вернулись. Гостиница понравилась, персонал очень вежливый сказали, помогали даже в решении бытовых проблем)) Сказали, что город у вас чистый, и люди доброжелательные. Когда даже искали что-то в городе и спрашивали у прохожих как пройти, то они чуть ли не за руки брали и провожали до нужного места)) И всем вам форумчанам спасибо за помощь!!!

Одно подметили, что когда они проголодались и хотели поесть не магдонольдс, то сложно было найти обычное кафе.. одни обувные да ювелирные магазины попадались))

Удачи всем в новом году!!!