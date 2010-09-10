Подскажите гостиницу в вашем городе

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Vlasa
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 11:47

Re: Подскажите гостиницу в вашем городе

Сообщение Vlasa » 08 янв 2011, 09:37

Здравствуйте всем!!
Родители мои сегодня вернулись. Гостиница понравилась, персонал очень вежливый сказали, помогали даже в решении бытовых проблем)) Сказали, что город у вас чистый, и люди доброжелательные. Когда даже искали что-то в городе и спрашивали у прохожих как пройти, то они чуть ли не за руки брали и провожали до нужного места)) И всем вам форумчанам спасибо за помощь!!!
Одно подметили, что когда они проголодались и хотели поесть не магдонольдс, то сложно было найти обычное кафе.. одни обувные да ювелирные магазины попадались))
Удачи всем в новом году!!!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Подскажите гостиницу в вашем городе

Сообщение tochka » 08 янв 2011, 10:39

Над макдоналдсом, в этом же здании 2 приличных ресторана и приличная кафешка. Через дорогу от Макдоналдса - пиццерия и чуть дальше кафешка недорогая. Через одну остановку от Макдоналдса - Барс, где ресторан быстрого питания.
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W
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 18 июл 2006, 18:46
Откуда: Область

Re: Подскажите гостиницу в вашем городе

Сообщение W » 08 янв 2011, 12:48

http://yandex.ru/yandsearch?clid=124995 ... 1%8C&lr=11
Гостиница Отдых, 5 минут ходьбы от автомобилки но мне не удалось дозвониться может тлф поменян.
Рязань, ул. Чкалова, 66
+7 (4912) 76-34-62
Счастья, мира, здоровья, любви вам всем.
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Albatros_poet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:57
Откуда: Рязанщина

Re: Подскажите гостиницу в вашем городе

Сообщение Albatros_poet » 38 минут назад

О! Я в своё время номер в золотой миле снимал - http://золотая-миля62.рф/ - не спрашивайте даже, семейные обстоятельства так сложились, скажем намёками :lol: жил двое суток, просто приехал, выбрал номер, меня заселили.... мне понравилось, ды и к комнатам были плюшки вроде бильярда и бассейна. ПРичём брал номер самый дешёвый, тем кому важно предлагают помощнее варианты - на посмотреть http://золотая-миля62.рф/gostinica-ryazan/ с тех пор подсел на их сауны, туда можно даже без заселения наведаться 8) приезжим особенно советую. тк она на Куйбышевском, так что из области прям хорошо будет доехать ничего не искать....
А вы знаете, почему цапля стоит на одной ноге?
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