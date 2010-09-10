Подскажите гостиницу в вашем городе
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Подскажите гостиницу в вашем городе
Здравствуйте всем!!
Родители мои сегодня вернулись. Гостиница понравилась, персонал очень вежливый сказали, помогали даже в решении бытовых проблем)) Сказали, что город у вас чистый, и люди доброжелательные. Когда даже искали что-то в городе и спрашивали у прохожих как пройти, то они чуть ли не за руки брали и провожали до нужного места)) И всем вам форумчанам спасибо за помощь!!!
Одно подметили, что когда они проголодались и хотели поесть не магдонольдс, то сложно было найти обычное кафе.. одни обувные да ювелирные магазины попадались))
Удачи всем в новом году!!!
Родители мои сегодня вернулись. Гостиница понравилась, персонал очень вежливый сказали, помогали даже в решении бытовых проблем)) Сказали, что город у вас чистый, и люди доброжелательные. Когда даже искали что-то в городе и спрашивали у прохожих как пройти, то они чуть ли не за руки брали и провожали до нужного места)) И всем вам форумчанам спасибо за помощь!!!
Одно подметили, что когда они проголодались и хотели поесть не магдонольдс, то сложно было найти обычное кафе.. одни обувные да ювелирные магазины попадались))
Удачи всем в новом году!!!
Re: Подскажите гостиницу в вашем городе
Над макдоналдсом, в этом же здании 2 приличных ресторана и приличная кафешка. Через дорогу от Макдоналдса - пиццерия и чуть дальше кафешка недорогая. Через одну остановку от Макдоналдса - Барс, где ресторан быстрого питания.
Re: Подскажите гостиницу в вашем городе
http://yandex.ru/yandsearch?clid=124995 ... 1%8C&lr=11
Гостиница Отдых, 5 минут ходьбы от автомобилки но мне не удалось дозвониться может тлф поменян.
Рязань, ул. Чкалова, 66
+7 (4912) 76-34-62
Гостиница Отдых, 5 минут ходьбы от автомобилки но мне не удалось дозвониться может тлф поменян.
Рязань, ул. Чкалова, 66
+7 (4912) 76-34-62
Счастья, мира, здоровья, любви вам всем.
- Albatros_poet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 13:57
- Откуда: Рязанщина
Re: Подскажите гостиницу в вашем городе
О! Я в своё время номер в золотой миле снимал - http://золотая-миля62.рф/ - не спрашивайте даже, семейные обстоятельства так сложились, скажем намёками жил двое суток, просто приехал, выбрал номер, меня заселили.... мне понравилось, ды и к комнатам были плюшки вроде бильярда и бассейна. ПРичём брал номер самый дешёвый, тем кому важно предлагают помощнее варианты - на посмотреть http://золотая-миля62.рф/gostinica-ryazan/ с тех пор подсел на их сауны, туда можно даже без заселения наведаться приезжим особенно советую. тк она на Куйбышевском, так что из области прям хорошо будет доехать ничего не искать....
А вы знаете, почему цапля стоит на одной ноге?
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