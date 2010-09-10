Сообщение ivanes » 16 дек 2016, 13:24

Принято считать, что распад СССР был вызван, прежде всего, экономическими причинами - Westernesse

Если цена на нефть упадет до уровня торгов в 1987-1991г,то Россия развалится по экономическим причинам. Нефтяные и газовые автономии первыми побегут.

Но нынешнее положение в экономике России не все благополучно. Одни зарабатывают доллары,таких не более 1%, а тратят доллары более 85% населения. Стоит ввести цены в долларах на импорт,как курс рубля упадет до дна. Ведь когда то МТС ввела тарифы в долларах и не очень много было желающих подключиться.

Я покупал стиральную машину за 170$,телевизор АКАЙ за 220$.

Чуть выше даны результаты распада СССР. Зарплата и пенсии в сопоставимых ценах не выросли ни в одной республике. Петр-1 ,построив Санкт-Петербург,прорубил окно в Европу. СССР сделал из Прибалтике парадное входа из Европы.

Ныне они задворки ЕС. От 20 до 30% доходной части бюджетов - подачки из рук благополучных стран ЕС. Но скоро эти государства лишаются этих поступлений. По доходам расходы. З\платы и пенсии.

При подписании соглашения троица совершенно не подумала.как они будут жить друг без друга. Ведь Россия имела до 65% промышленного потенциала,до 95% добычи нефти и газа. Первая закричавшее о не справедливости независимое государство была Украина. У нее 85% населения газифицировано,у нее 15 реакторов на 5 АЭС, у нее нет коксующихся углей, у нее нет ни одного тракторного завода (ХТЗ закрыли). Потом заголосила Белоруссия.

При подписании соглашения об СНГ все требовали безвизового режима,кроме России. Хлопка нет в Средней Азии. Сало из Польши.