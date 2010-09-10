Развал СССР и ГКЧП
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Развал СССР и ГКЧП
UNCLE1911 писал(а):А чёж ты не вспомнил Рюмина, мэра Рязани того времени? Этот супергерой уговорил начальника школы МВД отправить самолет с полковниками на спасение Горбачёва. Они все сейчас готовы обос.ать перестройку и развал Союза. Но от полученных от Ельцина званий и орденов не отказываются.
А этим полковникам что-то дали?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Развал СССР и ГКЧП
Конечно дали. А сам генерал Пономарев какой крутой был в 90е. Ведь в школу МВД без пятерки баксов нехрен соваться было. Даже за ментовских сынков и дочек давали. И никто его тронуть не мог.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Развал СССР и ГКЧП
Корреспондент.net вспоминает о том, что в это время происходило в Украине.
Как все проходило
Горбачеву предлагали уйти в отставку, передав полномочия вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. Идеолога демократизации России Бориса Ельцина планировалось задержать на аэродроме Чкаловский по прилету из Казахстана.
19 августа с раннего утра граждане Союза могли услышать по Всесоюзному радио сообщения о введении чрезвычайного положения, указ Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента СССР в связи с «нездоровьем Горбачева», заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, обращение ГКЧП к советскому народу.
Вторая мотострелковая Таманская дивизия и четвертая танковая Кантемировская дивизия начали движение к Москве. Также маршем выдвинулись в Белокаменную на боевой технике 51-й, 137-й и 331-й парашютно-десантные полки.
В частности, ЦК компартии Украины еще накануне, 18 августа, от имени своего секретариата отправил в обкомы партии с грифом "Совершенно секретно" шифровку под №47, в которой четко рекомендовалось:
“В связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР ... "," Любые демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены ", "Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку ".
Утром 19 августа Кабинет Министров УССР создал временную комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Постановление подписал первый вице-премьер Константин Масик, а возглавил комиссию министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.
Никто в тогдашней власти и словом не обмолвился о неконституционности ГКЧП. Напротив, речь шла о наведении дисциплины и порядка, а руководители республики призвали бороться за урожай.
http://korrespondent.net/ukraine/373414 ... tcha-hkchp
Как все проходило
Горбачеву предлагали уйти в отставку, передав полномочия вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. Идеолога демократизации России Бориса Ельцина планировалось задержать на аэродроме Чкаловский по прилету из Казахстана.
19 августа с раннего утра граждане Союза могли услышать по Всесоюзному радио сообщения о введении чрезвычайного положения, указ Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента СССР в связи с «нездоровьем Горбачева», заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, обращение ГКЧП к советскому народу.
Вторая мотострелковая Таманская дивизия и четвертая танковая Кантемировская дивизия начали движение к Москве. Также маршем выдвинулись в Белокаменную на боевой технике 51-й, 137-й и 331-й парашютно-десантные полки.
В частности, ЦК компартии Украины еще накануне, 18 августа, от имени своего секретариата отправил в обкомы партии с грифом "Совершенно секретно" шифровку под №47, в которой четко рекомендовалось:
“В связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР ... "," Любые демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены ", "Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку ".
Утром 19 августа Кабинет Министров УССР создал временную комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Постановление подписал первый вице-премьер Константин Масик, а возглавил комиссию министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.
Никто в тогдашней власти и словом не обмолвился о неконституционности ГКЧП. Напротив, речь шла о наведении дисциплины и порядка, а руководители республики призвали бороться за урожай.
http://korrespondent.net/ukraine/373414 ... tcha-hkchp
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Развал СССР и ГКЧП
Это был неизбежный процесс.
Re: Развал СССР и ГКЧП
------------------ КАК ЖИВЕТСЯ БЫВШИМ РЕСПУБЛИКАМ СССР
Средняя зарплата Средняя пенсия, в тыс рублей по курсу
ЭСТОНИЯ- 63,7/22,8; ЛАТВИЯ -57,6/20,1;ЛИТВА-52,0/17,3
БЕЛОРУСЬ-23,1/9,2;МОЛДАВИЯ-16,0/4,2; УКРАИНА-12,8/4,6
РОССИЯ-38,2/12,4;АРМЕНИЯ-25,9/5,5; ГРУЗИЯ-27,5/7,0
АЗЕРБАЙДЖАН-19,3/4,5; КАЗАЗСТАН-27,1/10,5
УЗБЕКИСТАН-13,0/5,8; ТУРКМЕНИСТАН-22,7/4,2
ТАДЖИКИСТАН-7,5/3,5; КИРГИЗИЯ-13,1/4,8
Уровень безработицы колеблется от 4,9% - (Молдавия) до 13%-(Грузия).
В Прибалтики уровень безработицы от 11,5% (Латвия) до 8,5% (Эстония). Россия -5,8%
Средняя зарплата Средняя пенсия, в тыс рублей по курсу
ЭСТОНИЯ- 63,7/22,8; ЛАТВИЯ -57,6/20,1;ЛИТВА-52,0/17,3
БЕЛОРУСЬ-23,1/9,2;МОЛДАВИЯ-16,0/4,2; УКРАИНА-12,8/4,6
РОССИЯ-38,2/12,4;АРМЕНИЯ-25,9/5,5; ГРУЗИЯ-27,5/7,0
АЗЕРБАЙДЖАН-19,3/4,5; КАЗАЗСТАН-27,1/10,5
УЗБЕКИСТАН-13,0/5,8; ТУРКМЕНИСТАН-22,7/4,2
ТАДЖИКИСТАН-7,5/3,5; КИРГИЗИЯ-13,1/4,8
Уровень безработицы колеблется от 4,9% - (Молдавия) до 13%-(Грузия).
В Прибалтики уровень безработицы от 11,5% (Латвия) до 8,5% (Эстония). Россия -5,8%
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Развал СССР и ГКЧП
Принято считать, что распад СССР был вызван, прежде всего, экономическими причинами. Экономика социализма просто проиграла в конкурентной борьбе экономике капитализма. Действительно, в глобальной конкуренции Запад и невидимая рука рынка оказались более успешны и эффективны, чем СССР и социальная справедливость. Уровень жизни в СССР был значительно ниже, чем в промышленно-развитых странах Запада. Однако само по себе это не означало ничего. В мире было и есть множество намного более бедных стран, чем поздний СССР. Просто верхушка советской партийной элиты решила обеспечить себе уровень жизни, сопоставимый с западным, а главное, право на собственность. Именно это было главной причиной отказа от социализма и краха советской государственности. 25 лет назад никто СССР спасать не собирался. Советскую номенклатуру интересовал только раздел активов и встраивание в глобальный рынок, причем на любых условиях.
Крах государства обернулся очень болезненными последствиями. Экономические потери Российской Федерации превысили потери от Второй мировой войны. Падение экономики составило примерно 50%, гиперинфляция уничтожила сбережения граждан и оборотные средства предприятий. В результате залоговых аукционов и проведенной приватизации основные национальные богатства оказались сосредоточены у иностранцев и небольшой группы физических лиц.
Естественно, можно и нужно было проводить приватизацию не за ваучеры, а за деньги. При этом у держателей советских сберкнижек должна была быть возможность конвертировать свои накопления в капитал Сбербанка, а также выставленных на приватизацию телекоммуникационных, нефтегазовых и электроэнергетических монополий. Весь фондовый рынок 90-х – это акции сырьевых экспортеров, АО-энерго и дочек «Связьинвеста». Прекрасную критику так называемых экономических реформ дал легендарный руководитель ЦБ РФ начала 90-х Виктор Геращенко.
Не случайно, устойчивый экономический рост в России совпал с началом восстановления российской государственности. Сначала правительство Евгения Примакова, а затем приход Владимира Путина к власти. Новая российская государственность оказалась принципиально отличной от СССР, была сформирована на буржуазных принципах свободного рынка и демократии. В итоге сейчас в России создана достаточно гибкая и эффективная рыночная система. Российская Федерация – шестая экономика мира. На постсоветском пространстве начались интеграционные процессы, следствием чего стало образование Евразийского союза. Целью нового союза является единый рынок товаров, услуг и капитала, а также, конечно, единая евразийская валюта. В Альпари ей дали название «алтын». В соответствии с подписанными в 2014 году в Казахстане документами, евразийский центральный банк должен появиться в Алматы, а основной торговой площадкой, вероятно, станет Московская биржа. Свобода народов, скрепленная общим рынком, с нашей точки зрения, намного лучше, чем государство, построенное на страхе железной рукой.Источник: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _07122016/
Крах государства обернулся очень болезненными последствиями. Экономические потери Российской Федерации превысили потери от Второй мировой войны. Падение экономики составило примерно 50%, гиперинфляция уничтожила сбережения граждан и оборотные средства предприятий. В результате залоговых аукционов и проведенной приватизации основные национальные богатства оказались сосредоточены у иностранцев и небольшой группы физических лиц.
Естественно, можно и нужно было проводить приватизацию не за ваучеры, а за деньги. При этом у держателей советских сберкнижек должна была быть возможность конвертировать свои накопления в капитал Сбербанка, а также выставленных на приватизацию телекоммуникационных, нефтегазовых и электроэнергетических монополий. Весь фондовый рынок 90-х – это акции сырьевых экспортеров, АО-энерго и дочек «Связьинвеста». Прекрасную критику так называемых экономических реформ дал легендарный руководитель ЦБ РФ начала 90-х Виктор Геращенко.
Не случайно, устойчивый экономический рост в России совпал с началом восстановления российской государственности. Сначала правительство Евгения Примакова, а затем приход Владимира Путина к власти. Новая российская государственность оказалась принципиально отличной от СССР, была сформирована на буржуазных принципах свободного рынка и демократии. В итоге сейчас в России создана достаточно гибкая и эффективная рыночная система. Российская Федерация – шестая экономика мира. На постсоветском пространстве начались интеграционные процессы, следствием чего стало образование Евразийского союза. Целью нового союза является единый рынок товаров, услуг и капитала, а также, конечно, единая евразийская валюта. В Альпари ей дали название «алтын». В соответствии с подписанными в 2014 году в Казахстане документами, евразийский центральный банк должен появиться в Алматы, а основной торговой площадкой, вероятно, станет Московская биржа. Свобода народов, скрепленная общим рынком, с нашей точки зрения, намного лучше, чем государство, построенное на страхе железной рукой.Источник: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _07122016/
Re: Развал СССР и ГКЧП
Неужели таким .удакам едроворюги отстегивают бабло за пропаганду? Почему их мама забыла надеть папе презик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Развал СССР и ГКЧП
Принято считать, что распад СССР был вызван, прежде всего, экономическими причинами - Westernesse
Если цена на нефть упадет до уровня торгов в 1987-1991г,то Россия развалится по экономическим причинам. Нефтяные и газовые автономии первыми побегут.
Но нынешнее положение в экономике России не все благополучно. Одни зарабатывают доллары,таких не более 1%, а тратят доллары более 85% населения. Стоит ввести цены в долларах на импорт,как курс рубля упадет до дна. Ведь когда то МТС ввела тарифы в долларах и не очень много было желающих подключиться.
Я покупал стиральную машину за 170$,телевизор АКАЙ за 220$.
Чуть выше даны результаты распада СССР. Зарплата и пенсии в сопоставимых ценах не выросли ни в одной республике. Петр-1 ,построив Санкт-Петербург,прорубил окно в Европу. СССР сделал из Прибалтике парадное входа из Европы.
Ныне они задворки ЕС. От 20 до 30% доходной части бюджетов - подачки из рук благополучных стран ЕС. Но скоро эти государства лишаются этих поступлений. По доходам расходы. З\платы и пенсии.
При подписании соглашения троица совершенно не подумала.как они будут жить друг без друга. Ведь Россия имела до 65% промышленного потенциала,до 95% добычи нефти и газа. Первая закричавшее о не справедливости независимое государство была Украина. У нее 85% населения газифицировано,у нее 15 реакторов на 5 АЭС, у нее нет коксующихся углей, у нее нет ни одного тракторного завода (ХТЗ закрыли). Потом заголосила Белоруссия.
При подписании соглашения об СНГ все требовали безвизового режима,кроме России. Хлопка нет в Средней Азии. Сало из Польши.
Если цена на нефть упадет до уровня торгов в 1987-1991г,то Россия развалится по экономическим причинам. Нефтяные и газовые автономии первыми побегут.
Но нынешнее положение в экономике России не все благополучно. Одни зарабатывают доллары,таких не более 1%, а тратят доллары более 85% населения. Стоит ввести цены в долларах на импорт,как курс рубля упадет до дна. Ведь когда то МТС ввела тарифы в долларах и не очень много было желающих подключиться.
Я покупал стиральную машину за 170$,телевизор АКАЙ за 220$.
Чуть выше даны результаты распада СССР. Зарплата и пенсии в сопоставимых ценах не выросли ни в одной республике. Петр-1 ,построив Санкт-Петербург,прорубил окно в Европу. СССР сделал из Прибалтике парадное входа из Европы.
Ныне они задворки ЕС. От 20 до 30% доходной части бюджетов - подачки из рук благополучных стран ЕС. Но скоро эти государства лишаются этих поступлений. По доходам расходы. З\платы и пенсии.
При подписании соглашения троица совершенно не подумала.как они будут жить друг без друга. Ведь Россия имела до 65% промышленного потенциала,до 95% добычи нефти и газа. Первая закричавшее о не справедливости независимое государство была Украина. У нее 85% населения газифицировано,у нее 15 реакторов на 5 АЭС, у нее нет коксующихся углей, у нее нет ни одного тракторного завода (ХТЗ закрыли). Потом заголосила Белоруссия.
При подписании соглашения об СНГ все требовали безвизового режима,кроме России. Хлопка нет в Средней Азии. Сало из Польши.
Re: Развал СССР и ГКЧП
Про твою маму молчу...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Развал СССР и ГКЧП
UNCLE1911 писал(а):Неужели таким .удакам едроворюги отстегивают бабло за пропаганду? Почему их мама забыла надеть папе презик?
А вам кто отстегивает?
Re: Развал СССР и ГКЧП
ivanes писал(а):UNCLE1911 писал(а):Неужели таким .удакам едроворюги отстегивают бабло за пропаганду? Почему их мама забыла надеть папе презик?
А вам кто отстегивает?
А ты не догадываесси? Мне госдеп отстегивает. Они всем сельским физкультурникам помогают.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Развал СССР и ГКЧП
Помощь вижу через аквапарк в Полянах, через спортивное движение в Рязанской области.эапущение спортобъектов.
В старые времена первенство Рязани участвовало 5 футбольных клубов. "Трактор" от Сельмаша, "Динамо" от УВД, "Крылья советов" от Приборного завода, "Локомотив" от Рязанского отделения ЖД,"Спартак" от предприятий местной промышленности. Нет ныне чемпионата города. Госдеп не помог.
Но Абрамович помог постелить искусственный газон на стадионе Спартак. Без Госдепа.
Приглядитесь к теннисным площадкам на ЦСКа.
В старые времена первенство Рязани участвовало 5 футбольных клубов. "Трактор" от Сельмаша, "Динамо" от УВД, "Крылья советов" от Приборного завода, "Локомотив" от Рязанского отделения ЖД,"Спартак" от предприятий местной промышленности. Нет ныне чемпионата города. Госдеп не помог.
Но Абрамович помог постелить искусственный газон на стадионе Спартак. Без Госдепа.
Приглядитесь к теннисным площадкам на ЦСКа.
Re: Развал СССР и ГКЧП
Бредолага.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Развал СССР и ГКЧП
ivanes писал(а):Нет ныне чемпионата города.
А где же двоюродный брат моей жены играет? За Барс
Re: Развал СССР и ГКЧП
Барс имеет свою футбольную команду,которая участвует в первенстве Рязани?
Re: Развал СССР и ГКЧП
ivanes писал(а):Барс имеет свою футбольную команду,которая участвует в первенстве Рязани?
Есть и чемпионат Рязани, и чемпионаты районов и чемпионат области.
Re: Развал СССР и ГКЧП
БАРС ИМЕЕТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ и футбольную команду.
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