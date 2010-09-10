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Коммунистическая партия РСФСР в составе КПСС была образована в июне 1990 года на конференции российских коммунистов, преобразованной в I (Учредительный) съезд КП РСФСР. В июне - сентябре 1990 года был сформирован состав Центрального Комитета Компартии РСФСР во главе с первым секретарем ЦК народным депутатом РСФСР Иваном Полозковым (и КП РСФСР благодаря этому часто именовалась в прессе "партией Полозкова"). 6 августа 1991 И.Полозкова сменил Валентин Купцов. После ликвидации попытки государственного переворота в августе 1991 года КП РСФСР была запрещена вместе с КПСС.

30 ноября 1992 Конституционный суд отменил запрет Компартии РСФСР. После этого в Инициативный оргкомитет вошел и стал одним из его лидеров сопредседатель Фронта Национального спасения (ФНС) Геннадий Зюганов.



13-14 февраля 1993 в Клязьминском пансионате в Подмосковье состоялся II чрезвычайный съезд коммунистов России, на котором КП РСФСР была восстановлена под названием Коммунистическая партия Российской Федерации (КП РФ).

Наибольшую поддержку на выборах в Госдуму 19 декабря 1995 КПРФ получила в Северной Осетии (51,67%), в Орловской области (44,85%), в Дагестане (43,57%), в Адыгее (41,12%), в Тамбовской области (40,31%), в Карачаево-Черкесии (40,03%), в Пензенской области (37,33%), в Ульяновской области (37,16%), в Амурской области (34,89%), в Смоленской области (31,89%), в Белгородской области (31,59%), в Рязанской области (30,27%)