Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Vengeros
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
Откуда: Брыкин Бор
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Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.

Сообщение Vengeros » 13 дек 2010, 14:25

Суть вопроса - человек, живущий в деревне достигает совершеннолетия, перестаёт быть иждивенцем(исполняется 23 года), учится и работает тут же - в деревне, в посёлке, прописка тоже местная. Вокруг полно пустующей земли, в том числе старые дома и участки, отошедшие государству, сельхозугодья. Какие он имеет права на получение земли под строительство собственного дома, для ведения личного фермерского хозяйства? Т.е. отделяться от семьи - родителей, жить и вести своё фермерское хозяйство и пр. Куда ему обращаться (сельскую администрацию? районную? или ещё куда?) где можно проконсультироваться по данным вопросам, в первую очередь бесплатно?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7193
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Земельное и жилищное право - нужен совет или консультаци

Сообщение ivanes » 20 июн 2015, 17:37

Говорят,что Минстрой и ЖКХ разработал законопроект о долевом строительстве второго жилья без субсидированной ставке по кредиту. Это жилье можно продать или дарить после выплаты кредита.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Земельное и жилищное право нужен совет или консультация

Сообщение Avesgamer » 32 минуты назад

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