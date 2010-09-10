Сообщение Vengeros » 13 дек 2010, 14:25

Суть вопроса - человек, живущий в деревне достигает совершеннолетия, перестаёт быть иждивенцем(исполняется 23 года), учится и работает тут же - в деревне, в посёлке, прописка тоже местная. Вокруг полно пустующей земли, в том числе старые дома и участки, отошедшие государству, сельхозугодья. Какие он имеет права на получение земли под строительство собственного дома, для ведения личного фермерского хозяйства? Т.е. отделяться от семьи - родителей, жить и вести своё фермерское хозяйство и пр. Куда ему обращаться (сельскую администрацию? районную? или ещё куда?) где можно проконсультироваться по данным вопросам, в первую очередь бесплатно?