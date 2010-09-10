Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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- Vengeros
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
- Откуда: Брыкин Бор
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.
Суть вопроса - человек, живущий в деревне достигает совершеннолетия, перестаёт быть иждивенцем(исполняется 23 года), учится и работает тут же - в деревне, в посёлке, прописка тоже местная. Вокруг полно пустующей земли, в том числе старые дома и участки, отошедшие государству, сельхозугодья. Какие он имеет права на получение земли под строительство собственного дома, для ведения личного фермерского хозяйства? Т.е. отделяться от семьи - родителей, жить и вести своё фермерское хозяйство и пр. Куда ему обращаться (сельскую администрацию? районную? или ещё куда?) где можно проконсультироваться по данным вопросам, в первую очередь бесплатно?
Re: Земельное и жилищное право - нужен совет или консультаци
Говорят,что Минстрой и ЖКХ разработал законопроект о долевом строительстве второго жилья без субсидированной ставке по кредиту. Это жилье можно продать или дарить после выплаты кредита.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право нужен совет или консультация
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право нужен совет или консультация
Чтобы получить землю под многоквартирным домом в собственность, жильцы должны сформировать ТСЖ, поставить участок на кадастровый учет. Иначе земля в муниципальном ведении находится по закону.
п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотников, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотников, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
4 сообщения • Страница 1 из 1
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