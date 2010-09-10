Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vengeros
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
Откуда: Брыкин Бор
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vengeros

Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.

Сообщение Vengeros » 13 дек 2010, 14:25

Суть вопроса - человек, живущий в деревне достигает совершеннолетия, перестаёт быть иждивенцем(исполняется 23 года), учится и работает тут же - в деревне, в посёлке, прописка тоже местная. Вокруг полно пустующей земли, в том числе старые дома и участки, отошедшие государству, сельхозугодья. Какие он имеет права на получение земли под строительство собственного дома, для ведения личного фермерского хозяйства? Т.е. отделяться от семьи - родителей, жить и вести своё фермерское хозяйство и пр. Куда ему обращаться (сельскую администрацию? районную? или ещё куда?) где можно проконсультироваться по данным вопросам, в первую очередь бесплатно?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Земельное и жилищное право - нужен совет или консультаци

Сообщение ivanes » 20 июн 2015, 17:37

Говорят,что Минстрой и ЖКХ разработал законопроект о долевом строительстве второго жилья без субсидированной ставке по кредиту. Это жилье можно продать или дарить после выплаты кредита.
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Земельное и жилищное право нужен совет или консультация

Сообщение Avesgamer » 07 окт 2019, 12:56

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Земельное и жилищное право нужен совет или консультация

Сообщение Avesgamer » 25 июн 2020, 21:23

Чтобы получить землю под многоквартирным домом в собственность, жильцы должны сформировать ТСЖ, поставить участок на кадастровый учет. Иначе земля в муниципальном ведении находится по закону.


п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотников, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Земельное и жилищное право нужен совет или консультация

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 17:50

Вот именно не дураки и сразу станет ясно кому выгоден такой вариант,сумма страховки превышает сумму предложеную застройщиком,но она ниже реальной стоимости участка с домом.

Если внимательно прочитать сабж, то там многоквартирный дом дом из 8-ми квартир, а не дом с участком земли. Это очень большая разница. Скорее всего, есть право собственности на квартиру, но нет права собственности на землю, на которой стоит дом или всего-лишь 1/8 доли в праве собственности на землю.

И человек вляпался с большую игру совершенно не подготовленным.
Наверно, он думал, что если останется последним, то ему сами предложат максимальную стоимость.
Так не бывает.
Тут два варианта: либо он получит минимум, либо максимум. Но за максимум надо бороться.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 10 Ноябрь 2014 - 08:56


Чуть не забыл, помню спрашивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость