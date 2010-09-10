Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
- Vengeros
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
- Откуда: Брыкин Бор
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право - нужен совет или консультация.
Суть вопроса - человек, живущий в деревне достигает совершеннолетия, перестаёт быть иждивенцем(исполняется 23 года), учится и работает тут же - в деревне, в посёлке, прописка тоже местная. Вокруг полно пустующей земли, в том числе старые дома и участки, отошедшие государству, сельхозугодья. Какие он имеет права на получение земли под строительство собственного дома, для ведения личного фермерского хозяйства? Т.е. отделяться от семьи - родителей, жить и вести своё фермерское хозяйство и пр. Куда ему обращаться (сельскую администрацию? районную? или ещё куда?) где можно проконсультироваться по данным вопросам, в первую очередь бесплатно?
Re: Земельное и жилищное право - нужен совет или консультаци
Говорят,что Минстрой и ЖКХ разработал законопроект о долевом строительстве второго жилья без субсидированной ставке по кредиту. Это жилье можно продать или дарить после выплаты кредита.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право нужен совет или консультация
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право нужен совет или консультация
Чтобы получить землю под многоквартирным домом в собственность, жильцы должны сформировать ТСЖ, поставить участок на кадастровый учет. Иначе земля в муниципальном ведении находится по закону.
п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотников, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотников, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Земельное и жилищное право нужен совет или консультация
Вот именно не дураки и сразу станет ясно кому выгоден такой вариант,сумма страховки превышает сумму предложеную застройщиком,но она ниже реальной стоимости участка с домом.
Если внимательно прочитать сабж, то там многоквартирный дом дом из 8-ми квартир, а не дом с участком земли. Это очень большая разница. Скорее всего, есть право собственности на квартиру, но нет права собственности на землю, на которой стоит дом или всего-лишь 1/8 доли в праве собственности на землю.
И человек вляпался с большую игру совершенно не подготовленным.
Наверно, он думал, что если останется последним, то ему сами предложат максимальную стоимость.
Так не бывает.
Тут два варианта: либо он получит минимум, либо максимум. Но за максимум надо бороться.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 10 Ноябрь 2014 - 08:56
Чуть не забыл, помню спрашивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
Если внимательно прочитать сабж, то там многоквартирный дом дом из 8-ми квартир, а не дом с участком земли. Это очень большая разница. Скорее всего, есть право собственности на квартиру, но нет права собственности на землю, на которой стоит дом или всего-лишь 1/8 доли в праве собственности на землю.
И человек вляпался с большую игру совершенно не подготовленным.
Наверно, он думал, что если останется последним, то ему сами предложат максимальную стоимость.
Так не бывает.
Тут два варианта: либо он получит минимум, либо максимум. Но за максимум надо бороться.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 10 Ноябрь 2014 - 08:56
Чуть не забыл, помню спрашивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
5 сообщений • Страница 1 из 1
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