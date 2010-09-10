Болит горло
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- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Болит горло
Adel писал(а):При ангине - только антибиотики, все остальное - бесполезно.
Это точно. Народными средствами так можно долечиться, что заработать хроническую ангину в лучшем случае. Читала вот статью https://progorlo.info/zabolevaniya/simptomy-gnojnoj-anginy.html, что из-за самолечения можно вообще менингит заработать от осложнений. А это уже серьёзно.
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