Болит горло

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: Болит горло

Сообщение Ledi Macbeth » 16 апр 2017, 00:32

Adel писал(а):При ангине - только антибиотики, все остальное - бесполезно.


Это точно. Народными средствами так можно долечиться, что заработать хроническую ангину в лучшем случае. Читала вот статью https://progorlo.info/zabolevaniya/simptomy-gnojnoj-anginy.html, что из-за самолечения можно вообще менингит заработать от осложнений. А это уже серьёзно.
Вернуться к началу
Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 08:07

Re: Болит горло

Сообщение Grinii » 57 минут назад

Если болит гороло, то лучше обратится к врачу т.к. это может быть отит (((
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя