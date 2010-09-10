Болит горло

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 29 апр 2017, 11:58

Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » Вчера, 16:56

Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » Сегодня, 11:20

я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » Сегодня, 19:16

Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
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