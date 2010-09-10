Болит горло

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 29 апр 2017, 11:58

Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:56

Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 01 май 2017, 11:20

я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 01 май 2017, 19:16

Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 02 май 2017, 20:17

Ой, много соли это не для меня :( ... А что Вы за таблетки писали?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 03 май 2017, 12:27

Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Болит горло

Сообщение Lana4512 » 05 май 2017, 00:25

Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Болит горло

Сообщение Зинаидушка » 03 июл 2017, 01:15

Хорошо помогает теплое молоко с медом
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Болит горло

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 20:54

А от тонзилитта что качественно помогает?
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Болит горло

Сообщение vistailDom » Сегодня, 15:53

Кашля нет? Пейте теплый чай, можно подогретое молоко со сливочным маслом, правда я сама не любительница народных методов лечения, но вдруг вам подойдет. Мне обычно фалиминт помогает, я в день штук 5 таблеток рассасываю потихоньку, и горло уже не так болит.
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