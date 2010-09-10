Сообщение vistailDom » Сегодня, 15:53

Кашля нет? Пейте теплый чай, можно подогретое молоко со сливочным маслом, правда я сама не любительница народных методов лечения, но вдруг вам подойдет. Мне обычно фалиминт помогает, я в день штук 5 таблеток рассасываю потихоньку, и горло уже не так болит.