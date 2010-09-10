Болит горло
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Болит горло
Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
Re: Болит горло
Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
Re: Болит горло
я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
Re: Болит горло
Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
Re: Болит горло
Ой, много соли это не для меня ... А что Вы за таблетки писали?
Re: Болит горло
Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
Re: Болит горло
Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Болит горло
Хорошо помогает теплое молоко с медом
Re: Болит горло
А от тонзилитта что качественно помогает?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Болит горло
Кашля нет? Пейте теплый чай, можно подогретое молоко со сливочным маслом, правда я сама не любительница народных методов лечения, но вдруг вам подойдет. Мне обычно фалиминт помогает, я в день штук 5 таблеток рассасываю потихоньку, и горло уже не так болит.
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