Болит горло
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Болит горло
Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
Re: Болит горло
Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
Re: Болит горло
я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
Re: Болит горло
Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
Re: Болит горло
Ой, много соли это не для меня ... А что Вы за таблетки писали?
Re: Болит горло
Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
Re: Болит горло
Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Болит горло
Хорошо помогает теплое молоко с медом
Re: Болит горло
А от тонзилитта что качественно помогает?
Re: Болит горло
Частое полоскание горла хорошо помогает при тонзиллите, выше уже написали про полоскания с солью или фурацилином: http://preparatnik.ru/467-furacilin-tabletki-rastvor-maz-instrukciya-po-primeneniyu-analogi-otzyvy-angina-rana.html Я растворяю таблетку в горячей кипяченой воде и жду когда немного остынет. Но при острой форме тонзиллита одними полосканиями не обойтись, придется пропить антибиотик курсом, но это исключительно по назначению врача.
Re: Болит горло
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