Болит горло

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 29 апр 2017, 11:58

Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:56

Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 01 май 2017, 11:20

я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 01 май 2017, 19:16

Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 02 май 2017, 20:17

Ой, много соли это не для меня :( ... А что Вы за таблетки писали?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 03 май 2017, 12:27

Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Болит горло

Сообщение Lana4512 » 05 май 2017, 00:25

Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Болит горло

Сообщение Зинаидушка » 03 июл 2017, 01:15

Хорошо помогает теплое молоко с медом
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Болит горло

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 20:54

А от тонзилитта что качественно помогает?
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Болит горло

Сообщение Берёзка » 20 авг 2017, 22:07

Частое полоскание горла хорошо помогает при тонзиллите, выше уже написали про полоскания с солью или фурацилином: http://preparatnik.ru/467-furacilin-tabletki-rastvor-maz-instrukciya-po-primeneniyu-analogi-otzyvy-angina-rana.html Я растворяю таблетку в горячей кипяченой воде и жду когда немного остынет. Но при острой форме тонзиллита одними полосканиями не обойтись, придется пропить антибиотик курсом, но это исключительно по назначению врача.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Koser » 13 янв 2020, 10:36

У меня, как у курильщика со стажем, любая простуда вызывает месячный кашель и никакие полоскания не помогают.((
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Болит горло

Сообщение Barabulka222 » 21 янв 2020, 21:24

У моего мужа такие же проблемы, ходит - куртка нараспашку, потом с кашлем боремся, приспособилась кашель ему ренгалином лечить, еще делаю ингаляцию с минеральной водой.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Болит горло

Сообщение staspavlov777 » 41 минуту назад

Ну вы же понимаете, что ничего не бывает просто так? Сейчас не самое подходящее время чтобы вот так просто не обращать внимание на эти симптомы. Посмотрите статистику относительно коронавируса в Рязане https://ryazan-coronavirus.ru и вы поймете, что нужно максимально задуматься про малейшие симптомы, которые могут спровоцировать заболевание. Именно с такими заболеваниями вы точно в зоне риска, поэтому максимально нужно быть дома и никаких контактов.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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