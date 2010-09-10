Болит горло

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 29 апр 2017, 11:58

Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:56

Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 01 май 2017, 11:20

я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 01 май 2017, 19:16

Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Мэри » 02 май 2017, 20:17

Ой, много соли это не для меня :( ... А что Вы за таблетки писали?
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Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: Болит горло

Сообщение Упитанная » 03 май 2017, 12:27

Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Болит горло

Сообщение Lana4512 » 05 май 2017, 00:25

Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Болит горло

Сообщение Зинаидушка » 03 июл 2017, 01:15

Хорошо помогает теплое молоко с медом
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Болит горло

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 20:54

А от тонзилитта что качественно помогает?
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Болит горло

Сообщение Берёзка » 20 авг 2017, 22:07

Частое полоскание горла хорошо помогает при тонзиллите, выше уже написали про полоскания с солью или фурацилином: http://preparatnik.ru/467-furacilin-tabletki-rastvor-maz-instrukciya-po-primeneniyu-analogi-otzyvy-angina-rana.html Я растворяю таблетку в горячей кипяченой воде и жду когда немного остынет. Но при острой форме тонзиллита одними полосканиями не обойтись, придется пропить антибиотик курсом, но это исключительно по назначению врача.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Болит горло

Сообщение Koser » 13 янв 2020, 10:36

У меня, как у курильщика со стажем, любая простуда вызывает месячный кашель и никакие полоскания не помогают.((
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Болит горло

Сообщение Barabulka222 » 21 янв 2020, 21:24

У моего мужа такие же проблемы, ходит - куртка нараспашку, потом с кашлем боремся, приспособилась кашель ему ренгалином лечить, еще делаю ингаляцию с минеральной водой.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Болит горло

Сообщение staspavlov777 » 23 апр 2020, 17:16

Ну вы же понимаете, что ничего не бывает просто так? Сейчас не самое подходящее время чтобы вот так просто не обращать внимание на эти симптомы. Посмотрите статистику относительно коронавируса в Рязане https://ryazan-coronavirus.ru и вы поймете, что нужно максимально задуматься про малейшие симптомы, которые могут спровоцировать заболевание. Именно с такими заболеваниями вы точно в зоне риска, поэтому максимально нужно быть дома и никаких контактов.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Болит горло, ангина.

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 12:15

Adel писал(а):При ангине - только антибиотики, все остальное - бесполезно.

Да, ангина серьезное заболевание, нужно правильно лечиться, а то после нее и осложнения могут быть очень даже не хороши , на сердце, почки !
Ангина относится к весьма тяжелым заболеваниям. Ее опасность заключается в том, что она оказывает разрушающее воздействие на небные миндалины. Если не лечить ангину, то лимфоидная ткань разрушается, провоцируя более серьезные осложнения в организме. Кроме того, ангина может передаваться окружающим, поэтому больничный при ангине выдается при первых проявлениях симптоматики.
Хотите узнать, а сколько длиться больничный при ангине, тогда вот тут и почитайте https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/bolnichnyj-pri-angine.html. И чтобы Вы знали , ангину ни когда ни за 3 ни за 6 дней вылечить нельзя ! А Бывает ангина даже и без температура, но больничный по любому нужен !
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unnamed - 2021-01-07T111309.393.jpg (2.66 КБ) 12 просмотров
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