Болит горло
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Re: Болит горло
Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
Re: Болит горло
Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
Re: Болит горло
я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
Re: Болит горло
Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
Re: Болит горло
Ой, много соли это не для меня ... А что Вы за таблетки писали?
Re: Болит горло
Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
Re: Болит горло
Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Болит горло
Хорошо помогает теплое молоко с медом
Re: Болит горло
А от тонзилитта что качественно помогает?
Re: Болит горло
Частое полоскание горла хорошо помогает при тонзиллите, выше уже написали про полоскания с солью или фурацилином: http://preparatnik.ru/467-furacilin-tabletki-rastvor-maz-instrukciya-po-primeneniyu-analogi-otzyvy-angina-rana.html Я растворяю таблетку в горячей кипяченой воде и жду когда немного остынет. Но при острой форме тонзиллита одними полосканиями не обойтись, придется пропить антибиотик курсом, но это исключительно по назначению врача.
Re: Болит горло
У меня, как у курильщика со стажем, любая простуда вызывает месячный кашель и никакие полоскания не помогают.((
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Болит горло
У моего мужа такие же проблемы, ходит - куртка нараспашку, потом с кашлем боремся, приспособилась кашель ему ренгалином лечить, еще делаю ингаляцию с минеральной водой.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Болит горло
Ну вы же понимаете, что ничего не бывает просто так? Сейчас не самое подходящее время чтобы вот так просто не обращать внимание на эти симптомы. Посмотрите статистику относительно коронавируса в Рязане https://ryazan-coronavirus.ru и вы поймете, что нужно максимально задуматься про малейшие симптомы, которые могут спровоцировать заболевание. Именно с такими заболеваниями вы точно в зоне риска, поэтому максимально нужно быть дома и никаких контактов.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Болит горло, ангина.
Adel писал(а):При ангине - только антибиотики, все остальное - бесполезно.
Да, ангина серьезное заболевание, нужно правильно лечиться, а то после нее и осложнения могут быть очень даже не хороши , на сердце, почки !
Ангина относится к весьма тяжелым заболеваниям. Ее опасность заключается в том, что она оказывает разрушающее воздействие на небные миндалины. Если не лечить ангину, то лимфоидная ткань разрушается, провоцируя более серьезные осложнения в организме. Кроме того, ангина может передаваться окружающим, поэтому больничный при ангине выдается при первых проявлениях симптоматики.
Хотите узнать, а сколько длиться больничный при ангине, тогда вот тут и почитайте https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/bolnichnyj-pri-angine.html. И чтобы Вы знали , ангину ни когда ни за 3 ни за 6 дней вылечить нельзя ! А Бывает ангина даже и без температура, но больничный по любому нужен !
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