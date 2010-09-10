Болит горло
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Болит горло
Антибиотик нужен, если с температурой горло болит, да?
Re: Болит горло
Избавиться от температуры если есть и отлежаться для начала. А от горла уже советовали полоскание - соль с содой и йод и полоскать каждый час. И таблетки противовоспалительные рассасывайте (напр. граммидин и т.п.)
Re: Болит горло
я поняла, что с ангиной нужно комплексно лечиться... Спасибо! Обязательно попробую!
Re: Болит горло
Пробуйте) Меня эта "формула" не один раз спасала) Только соли лучше побольше кинуть, если вытерпите, она на себя вытянет все гадости из лакун)
Re: Болит горло
Ой, много соли это не для меня ... А что Вы за таблетки писали?
Re: Болит горло
Я всегда сосала граммидин, вкусный и антибиотик в составе. При ангине надо.... Но, на счёт таблеток, может лучше ещё у врача спросить... Выздоравливайте)
Re: Болит горло
Полоскание очень хорошо помогает, просто фурацилином (1 таблетка на 100 мл воды) или солевым раствором.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Болит горло
Хорошо помогает теплое молоко с медом
Re: Болит горло
А от тонзилитта что качественно помогает?
Re: Болит горло
Частое полоскание горла хорошо помогает при тонзиллите, выше уже написали про полоскания с солью или фурацилином: http://preparatnik.ru/467-furacilin-tabletki-rastvor-maz-instrukciya-po-primeneniyu-analogi-otzyvy-angina-rana.html Я растворяю таблетку в горячей кипяченой воде и жду когда немного остынет. Но при острой форме тонзиллита одними полосканиями не обойтись, придется пропить антибиотик курсом, но это исключительно по назначению врача.
Re: Болит горло
У меня, как у курильщика со стажем, любая простуда вызывает месячный кашель и никакие полоскания не помогают.((
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Болит горло
У моего мужа такие же проблемы, ходит - куртка нараспашку, потом с кашлем боремся, приспособилась кашель ему ренгалином лечить, еще делаю ингаляцию с минеральной водой.
Re: Болит горло, ангина.
Adel писал(а):При ангине - только антибиотики, все остальное - бесполезно.
Да, ангина серьезное заболевание, нужно правильно лечиться, а то после нее и осложнения могут быть очень даже не хороши , на сердце, почки !
Ангина относится к весьма тяжелым заболеваниям. Ее опасность заключается в том, что она оказывает разрушающее воздействие на небные миндалины. Если не лечить ангину, то лимфоидная ткань разрушается, провоцируя более серьезные осложнения в организме. Кроме того, ангина может передаваться окружающим, поэтому больничный при ангине выдается при первых проявлениях симптоматики.
Хотите узнать, а сколько длиться больничный при ангине, тогда вот тут и почитайте https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/bolnichnyj-pri-angine.html. И чтобы Вы знали , ангину ни когда ни за 3 ни за 6 дней вылечить нельзя ! А Бывает ангина даже и без температура, но больничный по любому нужен !
Re: Болит горло
Конечно тут лучше к врачу, мало ли что может быть, но так советую прочесть статью https://expertology.ru/13-luchshikh-sredstv-ot-boli-v-gorle/ о лучших средствах от боли в горле. Думаю найдете что-то для себя полезное.
Re: Болит горло
Вообще ангина это инфекционное заболевание и лечить ее без антибиотиков - себе вредить. Но не всегда боль в горле и температура - это ангина, вполне возможно обычный вирусняк, тогда нужно что-то противовирусное, по типу триазавирина
Re: Болит горло
Ингаляции помогают эффективно бороться с респираторными заболеваниями https://tion.ru/blog/ingalyatsii-detyam/ , такими как кашель, насморк, бронхит и астма. Они обеспечивают быстрое облегчение симптомов, улучшая дыхание и способствуя отхождению мокроты. Ингаляции увлажняют слизистые оболочки, уменьшая воспаление и отек. Правильно проведенные процедуры минимизируют побочные эффекты, делая их безопасными для детей. Для проведения ингаляций используются небулайзеры, которые преобразуют лекарство в аэрозоль, быстро доставляя его к дыхательным путям.
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