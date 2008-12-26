Лучший клуб

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Всего голосов: 38
Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 09:50

Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лучший клуб

Сообщение UNCLE1911 » 26 дек 2008, 10:10

Vortex писал(а):Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.

Очень редко работает как клуб.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лучший клуб

Сообщение UNCLE1911 » 26 дек 2008, 10:12

Да еще завклубом грозится мировую антиалкогольную компанию начать
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19208
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Лучший клуб

Сообщение DS » 26 дек 2008, 10:17

Ну мы-то знаем, чем кончаются антиалкогольные компании.
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 10:22

UNCLE1911 писал(а):Очень редко работает как клуб.

Завклубом рассказывал, что вечера отдыха никогда не были там редкостью.
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Лучший клуб

Сообщение SM » 26 дек 2008, 12:18

Пора заявку оргам подавать на участие в конкурсе, наверное.
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 12:28

Да какое участие, если у вас более не практикуют рюмку шахмат или партию в водку?
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fialka
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 14:16

Re: Лучший клуб

Сообщение fialka » 30 сен 2009, 09:37

А мне очень Космик нравиться. А вот в Гараже я к сожалению ни разу не была.
Злые Вы, уйду я от Вас!!!
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Водитель

Re: Лучший клуб

Сообщение Водитель » 30 сен 2009, 13:22

Лучше всех Карамболь был...
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AlexDiz
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 минут назад

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