Лучший клуб
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Лучший клуб
Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
Re: Лучший клуб
Vortex писал(а):Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
Очень редко работает как клуб.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Лучший клуб
Да еще завклубом грозится мировую антиалкогольную компанию начать
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Лучший клуб
Ну мы-то знаем, чем кончаются антиалкогольные компании.
Re: Лучший клуб
UNCLE1911 писал(а):Очень редко работает как клуб.
Завклубом рассказывал, что вечера отдыха никогда не были там редкостью.
Re: Лучший клуб
Пора заявку оргам подавать на участие в конкурсе, наверное.
Re: Лучший клуб
Да какое участие, если у вас более не практикуют рюмку шахмат или партию в водку?
Re: Лучший клуб
А мне очень Космик нравиться. А вот в Гараже я к сожалению ни разу не была.
Злые Вы, уйду я от Вас!!!
Re: Лучший клуб
Лучше всех Карамболь был...
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