Лучший клуб
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Лучший клуб
Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
Re: Лучший клуб
Vortex писал(а):Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
Очень редко работает как клуб.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Лучший клуб
Да еще завклубом грозится мировую антиалкогольную компанию начать
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Лучший клуб
Ну мы-то знаем, чем кончаются антиалкогольные компании.
Re: Лучший клуб
UNCLE1911 писал(а):Очень редко работает как клуб.
Завклубом рассказывал, что вечера отдыха никогда не были там редкостью.
Re: Лучший клуб
Пора заявку оргам подавать на участие в конкурсе, наверное.
Re: Лучший клуб
Да какое участие, если у вас более не практикуют рюмку шахмат или партию в водку?
Re: Лучший клуб
А мне очень Космик нравиться. А вот в Гараже я к сожалению ни разу не была.
Злые Вы, уйду я от Вас!!!
Re: Лучший клуб
Лучше всех Карамболь был...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Лучший клуб
А как же этот разрекламированный этим летом клуб в Бендерах, забыла, как называется. Его еще во всех маршрутках по телику рекламировали. Как он вам?
.
.
Re: Лучший секс-шоп
Клубы ведь закрыты сейчас, но так-то мой любимый "Асман", там всегда были отличные ди-джеи, напитки и горячие парни) Но поскольку коронавирус загнал нас всех по домам, хочу для женской половины форума поделиться моим открытием, а именно данным интим-магазином. Цены низкие, широкий выбор товаров и быстрая АНОНИМНАЯ доставка на почту или курьером под дверь. Покупала тут вибраторы на палец, а так же парочку дилдо. Материал у последних "киберкожа", ощущения не хуже настоящего секса)
Re: Лучший клуб
Если вы любите что-то по горячее, то присоединяйтесь на сайт эротического видеочата https://randdiva.com/ru Сможете расслабиться и провести время с пользой не навредив своему самолюбию и здоровью.
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей