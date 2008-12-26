Лучший клуб

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

Какой клуб предпочитаете?

Кратер
8
21%
Голивуд
0
Голосов нет
Сансет
7
18%
Паровоз
2
5%
Маска
11
29%
Казанова
3
8%
RedClub
7
18%
 
Всего голосов: 38
Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 09:50

Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лучший клуб

Сообщение UNCLE1911 » 26 дек 2008, 10:10

Vortex писал(а):Нынче из развлекательных мест типа "Гараж" остался только гараж SM'а.

Очень редко работает как клуб.
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лучший клуб

Сообщение UNCLE1911 » 26 дек 2008, 10:12

Да еще завклубом грозится мировую антиалкогольную компанию начать
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Лучший клуб

Сообщение DS » 26 дек 2008, 10:17

Ну мы-то знаем, чем кончаются антиалкогольные компании.
Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 10:22

UNCLE1911 писал(а):Очень редко работает как клуб.

Завклубом рассказывал, что вечера отдыха никогда не были там редкостью.
SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Лучший клуб

Сообщение SM » 26 дек 2008, 12:18

Пора заявку оргам подавать на участие в конкурсе, наверное.
Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Лучший клуб

Сообщение Vortex » 26 дек 2008, 12:28

Да какое участие, если у вас более не практикуют рюмку шахмат или партию в водку?
fialka
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 14:16

Re: Лучший клуб

Сообщение fialka » 30 сен 2009, 09:37

А мне очень Космик нравиться. А вот в Гараже я к сожалению ни разу не была.
Водитель

Re: Лучший клуб

Сообщение Водитель » 30 сен 2009, 13:22

Лучше всех Карамболь был...
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Лучший клуб

Сообщение Avesgamer » 27 авг 2019, 11:18

А как же этот разрекламированный этим летом клуб в Бендерах, забыла, как называется. Его еще во всех маршрутках по телику рекламировали. Как он вам?

Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

