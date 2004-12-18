Никак у нас для людей начинают что-то делать... :)

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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Никак у нас для людей начинают что-то делать... :)

Сообщение GlebAl » 18 дек 2004, 20:04

На московском дорожек асфальтовых наделали, на остановке таможня что-то копают - вроде похоже на то, что переход делают.

Странно всё это... :D
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Гость

Сообщение Гость » 18 дек 2004, 20:38

Не свались, уважаемый горожанин, в раскопки, а то примут через тыщу лет за мамонта :D
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Sergei
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 01 дек 2004, 13:18
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Сообщение Sergei » 20 дек 2004, 19:02

Ты действительно считаешь, что это вот вдруг взяли и решили сделать "для людей"?
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NASH
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 сен 2004, 17:05
Откуда: komi republic

МЫШЬ белая

Сообщение NASH » 20 дек 2004, 19:19

Эта фишка называется принцип разумного эгоизма: делают вроде для себя, а получается и для людей. Они не специально. Они случайно. Но нам в этом случае можно радоваться.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Мнение

Сообщение GlebAl » 21 дек 2004, 16:09

Sergei писал(а):Ты действительно считаешь, что это вот вдруг взяли и решили сделать "для людей"?

Я же не могу отследить финансовые потоки, что идут для финансирования этого строительства... Но как результат этого процесса может появиться переход, что в данном месте наверно было бы совсем неплохо - а то там люди частенько неожиданно через дорогу перебегают.
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NASH
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 сен 2004, 17:05
Откуда: komi republic

Сообщение NASH » 22 дек 2004, 10:45

Абсолютно согласна с предыдущим собеседником:!:
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Lin
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 окт 2004, 17:21
Откуда: Рязаньщина

Сообщение Lin » 22 дек 2004, 11:20

GlebAl, а там точно переход будет? как в столице - над дорогой? потрясающе!!! а за процессом благоустройства Московского я уже давно наблюдаю. Здорово, что "аллею" преобразили, к тому же слышала, что перед к/т "Москва" соорудят памятник 60-ти летию победы, а фасад к/т реконструируют.

а где-нибудь ещё проходят подобные работы?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Сообщение GlebAl » 22 дек 2004, 13:43

Lin писал(а):GlebAl, а там точно переход будет?
Я первый задал этот вопрос ;)
Lin писал(а):как в столице - над дорогой? потрясающе!!!
скорее подземный (если будет)
Lin писал(а):а за процессом благоустройства Московского я уже давно наблюдаю. Здорово, что "аллею" преобразили, к тому же слышала, что перед к/т "Москва" соорудят памятник 60-ти летию победы, а фасад к/т реконструируют.
А в этом кинотеатре кто-нить был после его реанимации?
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Lin
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 окт 2004, 17:21
Откуда: Рязаньщина

Сообщение Lin » 23 дек 2004, 23:53

Что значит - после "реанимации"? Если вы были в Планетарии, то могу сообщить, что разниться между "Планетарием" и "Москвой" лишь в названии, ну плюсом во время дневных сеансов ни один бар не работает и количество посетителей восторженно стремиться к 0
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Сообщение GlebAl » 24 дек 2004, 14:36

Lin писал(а):Что значит - после "реанимации"? Если вы были в Планетарии, то могу сообщить, что разниться между "Планетарием" и "Москвой" лишь в названии, ну плюсом во время дневных сеансов ни один бар не работает и количество посетителей восторженно стремиться к 0
Я имел ввиду, что он не так давно опять стал кинотеатром... С Дружбой сравнить можно?
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Lin
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 окт 2004, 17:21
Откуда: Рязаньщина

Сообщение Lin » 24 дек 2004, 22:01

дело в том, что "Дружба" специализируется именно на показе кино и на сопутствующих услугах-удобствах: здесь вам и 3 зала, и кондиционеры в зале, и кресла удобнейшие + чем "похрустеть" имеется (слишком уж в последнее время "хрустят" :( ), бар, игровые автоматы... словом настоящий кинотеатр по последнему слову. видеопрокат к тому же... а вот в "Москве" дело хуже... :? Всё таки внимание в большей степени уделяется клубу и сопутствующим "прибамбасам", а для просмотра кино предлагается минимальный набор - экран и сиденье + там холодно :( , а цены не особенно отличаются от "Дружбы".
Слышала, что москвичи за реконструкцию "Оки" взялись - обещалось что-то грандиозное... поживём-увидем
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Misantrop
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 окт 2004, 11:19

Сообщение Misantrop » 25 дек 2004, 15:48

Ну...эт...на самом деле вместо к-т ОКА терь будет или планируется что-то вроде Кратера и всего такого, как кинотеатр он вряд ли будет функционировать...
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Lin
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 окт 2004, 17:21
Откуда: Рязаньщина

Сообщение Lin » 05 янв 2005, 01:25

не знаю точно, но мне говорили, что именно кинотеатр. а где-нибудь что-нибудь ещё делается-строиться для общественного удовольствия?
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 08 фев 2005, 13:59

Оку перестраивают прд развлекательный центр.

По обещаниям "Никакой Астеромд рядом не стоял. Рязань такого еще не видела!!!!"

Да и денег туда вкладывается... Я столько не выпью...
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Никак у нас для людей начинают что-то делать... :)

Сообщение DarkHobbit » 25 дек 2009, 02:10

Прошло 5 лет :(
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TchekhovSst
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 06:08

Just sorry for this message. Many thanks to all.

Сообщение TchekhovSst » 56 минут назад

Greetings to all!

Just sorry for this message, I hope You will believe me, because I do not lie and do not earn this, I really need help.

It so happened that I was in strong credits, I'm from Russia, in June examination of the daughter, and I have no money at all, I'm working, but all the money spent on loans.

Remains at all much. Please help who than can, I really are in a very difficult situation.

WebMoney: Z260768518606

Admin sorry if I violate the rules of the site.

Many thanks to all.
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