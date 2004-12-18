Никак у нас для людей начинают что-то делать... :)
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Никак у нас для людей начинают что-то делать... :)
На московском дорожек асфальтовых наделали, на остановке таможня что-то копают - вроде похоже на то, что переход делают.
Странно всё это...
Странно всё это...
МЫШЬ белая
Эта фишка называется принцип разумного эгоизма: делают вроде для себя, а получается и для людей. Они не специально. Они случайно. Но нам в этом случае можно радоваться.
Мнение
Sergei писал(а):Ты действительно считаешь, что это вот вдруг взяли и решили сделать "для людей"?
Я же не могу отследить финансовые потоки, что идут для финансирования этого строительства... Но как результат этого процесса может появиться переход, что в данном месте наверно было бы совсем неплохо - а то там люди частенько неожиданно через дорогу перебегают.
GlebAl, а там точно переход будет? как в столице - над дорогой? потрясающе!!! а за процессом благоустройства Московского я уже давно наблюдаю. Здорово, что "аллею" преобразили, к тому же слышала, что перед к/т "Москва" соорудят памятник 60-ти летию победы, а фасад к/т реконструируют.
а где-нибудь ещё проходят подобные работы?
а где-нибудь ещё проходят подобные работы?
Я первый задал этот вопросLin писал(а):GlebAl, а там точно переход будет?
скорее подземный (если будет)Lin писал(а):как в столице - над дорогой? потрясающе!!!
А в этом кинотеатре кто-нить был после его реанимации?Lin писал(а):а за процессом благоустройства Московского я уже давно наблюдаю. Здорово, что "аллею" преобразили, к тому же слышала, что перед к/т "Москва" соорудят памятник 60-ти летию победы, а фасад к/т реконструируют.
Я имел ввиду, что он не так давно опять стал кинотеатром... С Дружбой сравнить можно?Lin писал(а):Что значит - после "реанимации"? Если вы были в Планетарии, то могу сообщить, что разниться между "Планетарием" и "Москвой" лишь в названии, ну плюсом во время дневных сеансов ни один бар не работает и количество посетителей восторженно стремиться к 0
дело в том, что "Дружба" специализируется именно на показе кино и на сопутствующих услугах-удобствах: здесь вам и 3 зала, и кондиционеры в зале, и кресла удобнейшие + чем "похрустеть" имеется (слишком уж в последнее время "хрустят" ), бар, игровые автоматы... словом настоящий кинотеатр по последнему слову. видеопрокат к тому же... а вот в "Москве" дело хуже... Всё таки внимание в большей степени уделяется клубу и сопутствующим "прибамбасам", а для просмотра кино предлагается минимальный набор - экран и сиденье + там холодно , а цены не особенно отличаются от "Дружбы".
Слышала, что москвичи за реконструкцию "Оки" взялись - обещалось что-то грандиозное... поживём-увидем
Слышала, что москвичи за реконструкцию "Оки" взялись - обещалось что-то грандиозное... поживём-увидем
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
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Just sorry for this message. Many thanks to all.
Greetings to all!
Just sorry for this message, I hope You will believe me, because I do not lie and do not earn this, I really need help.
It so happened that I was in strong credits, I'm from Russia, in June examination of the daughter, and I have no money at all, I'm working, but all the money spent on loans.
Remains at all much. Please help who than can, I really are in a very difficult situation.
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Admin sorry if I violate the rules of the site.
Many thanks to all.
Just sorry for this message, I hope You will believe me, because I do not lie and do not earn this, I really need help.
It so happened that I was in strong credits, I'm from Russia, in June examination of the daughter, and I have no money at all, I'm working, but all the money spent on loans.
Remains at all much. Please help who than can, I really are in a very difficult situation.
WebMoney: Z260768518606
Admin sorry if I violate the rules of the site.
Many thanks to all.
16 сообщений • Страница 1 из 1
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