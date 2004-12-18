Сообщение Lin » 24 дек 2004, 22:01

дело в том, что "Дружба" специализируется именно на показе кино и на сопутствующих услугах-удобствах: здесь вам и 3 зала, и кондиционеры в зале, и кресла удобнейшие + чем "похрустеть" имеется (слишком уж в последнее время "хрустят"), бар, игровые автоматы... словом настоящий кинотеатр по последнему слову. видеопрокат к тому же... а вот в "Москве" дело хуже...Всё таки внимание в большей степени уделяется клубу и сопутствующим "прибамбасам", а для просмотра кино предлагается минимальный набор - экран и сиденье + там холодно, а цены не особенно отличаются от "Дружбы".Слышала, что москвичи за реконструкцию "Оки" взялись - обещалось что-то грандиозное... поживём-увидем