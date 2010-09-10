Мошенничество на съёме квартиры

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение DJMER » 19 дек 2010, 21:38

Комиссаров Станислав 1972 г.р. Тюмень - через агенство снял квартиру на сутки и пересдал на год другим с предоплатой за год вперёд. :roll:
Последний раз редактировалось DJMER 19 дек 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение Avrely » 19 дек 2010, 21:58

DJMER
А что, люди, которые снимали, правоустанавливающие документы на квартиру не смотрели?
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение DJMER » 19 дек 2010, 21:59

Выходит, что нет.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение zorka » 19 дек 2010, 22:02

Ну что сказать - молодцы люди. Деньги на год вперед заплатили - и даже никаких документов не спросили. Подарили мужику деньги...
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение Avrely » 19 дек 2010, 22:12

Людей по-человечески жаль! Но разве можно так относиться К СВОИМ деньгам!? :( Надеюсь, "кидалу" найдут!
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Pokemon
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:52

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение Pokemon » 23 дек 2010, 11:39

На съеме квартир кидают даже агенства - сам лично сталкивался. Заключается договор, тебе дают список из 3-, 4-х телефонных номеров. По этим номерам оказываются, мягко говоря, не те квартиры: вместо однокомнатной - трешка, вместо Московского шоссе - Дашки и т.д. При этом в договоре есть условие - что если ты осмотрел 10 вариантов и тебе ничего не понравилось - сам дурак, и никто никому не должен. Стоимость договора 2 тыр, так что судиться и нервы себе трепать обходится дороже. На том и живут...
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Burns
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 15 июн 2009, 18:03

Будте осторожны: 8 920 970 99 39

Сообщение Burns » 30 дек 2010, 13:06

тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, зовут Лариса, сдает квартиры на сутки и по часам. Не советую обращаться к этой женщине. Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. Договорились, что я жду у дома - она сказала, что едет. Через полчаса стояния на ледяном ветру, по телефону выясняется, что "она в такую непогоду никуда ехать не собирается" и что "она мне ничего не должна", так что "ищите жилье где хотите". И все это с истерическим криком, как будто не она дала объявление, предложила эту услугу, а потом не выполнила. Нормальное отношение? В итоге я простудился и заболел, встреча сорвалась, поезда ждал на вокзале. Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье, нервы и время связавшись с этой женщиной?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11150
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение UNCLE1911 » 30 дек 2010, 17:11

Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, . Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. .

А чё в кафешке с "человеком" не встретился? Или обязательно кровать была нужна?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Мошейничество на съёме квартиры

Сообщение Avrely » 31 дек 2010, 01:55

UNCLE1911 писал(а):
Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, . Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. .

А чё в кафешке с "человеком" не встретился? Или обязательно кровать была нужна?

Ну разные встречи бывают. :D Отчего бы не совместить приятное с полезным?
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Будте осторожны: 8 920 970 99 39

Сообщение amalrik » 31 дек 2010, 10:30

Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, зовут Лариса, сдает квартиры на сутки и по часам. Не советую обращаться к этой женщине. Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. Договорились, что я жду у дома - она сказала, что едет. Через полчаса стояния на ледяном ветру, по телефону выясняется, что "она в такую непогоду никуда ехать не собирается" и что "она мне ничего не должна", так что "ищите жилье где хотите". И все это с истерическим криком, как будто не она дала объявление, предложила эту услугу, а потом не выполнила. Нормальное отношение? В итоге я простудился и заболел, встреча сорвалась, поезда ждал на вокзале. Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье, нервы и время связавшись с этой женщиной?


Таких кидающих баб куча (меня одна такая тоже кинула в уже далеком 2005 году). Их нужно вылавливать и что-то пакостное с ними делать (бить женщину не хорошо). Например, побрить налысо.
Пользуйтесь услугами гостиниц. Есть по часам аренда.
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение DJMER » 28 сен 2011, 20:28

Мамонтов Игорь, 1978 г.р. - снял квартиру на 5 суток, за это время успел её перездать двум разным людям и совершил попытку изнасилования.
Аферистку которая перездавала квартиры летом в Рязани поймали в Туле, милая такая бабулька.
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Barsu4ina
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 21:45

Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение Barsu4ina » 19 ноя 2011, 22:01

Потому что надо всегда пользоваться агентствами недвижимости, но только проверенными. Заплатите копейки агентству, не будете обмануты. Самому лучше не суваться. А зачем? Если можно доверить дело специалистам. Как уже сказал, выбирайте только проверенные АН, которые в Рязани уже долго время. Генрис ,ЦАН, Лея. Больше я не знаю. Они в Рязани вроде все с 1992 года работают. Сделки сам проводил пока только через Лею. Продавал и покупал квартиру. В общем, все понравилось. Если будет нужда в недвижимости, то обращусь туда.
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение amalrik » 25 ноя 2011, 13:09

Отличные копейки, у меня ЦАН взял в 2008 году 60 000 за сделку)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение hardbone » 25 ноя 2011, 14:08

amalrik писал(а):Отличные копейки, у меня ЦАН взял в 2008 году 60 000 за сделку)


Люди платят риэлторам исключительно из-за своей лени, безграмотности и нежелания вникать в неизвестную им сферу. А сфера эта крайне проста. Я в свое время изучил типовые действия, спросил у пары знакомых риэлторов, мол и это все? это все что делает риэлтор при оформлении сделки?? Вот за это люди платят 50К-60К??? Они сказали, да..все что может сделать риэлтор, легко может сделать и любой другой гражданин.

Поэтому, если не жалко десятки тысяч рублей, за относительно простую работу, которую можно сделать самому, пожалуйста, платите.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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alekovi
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 00:26
Откуда: Шацк
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Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение alekovi » 29 мар 2013, 12:13

Если снимаете квартиру, обязательно надо подписать договор, даже формальный, рукописный, но с паспортными данными арендодателя.
Жулик ни за что на такое не пойдет.
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ЕвгенияДенис
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 15:32

Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение ЕвгенияДенис » 30 апр 2013, 12:28

alekovi писал(а):Если снимаете квартиру, обязательно надо подписать договор, даже формальный, рукописный, но с паспортными данными арендодателя.
Жулик ни за что на такое не пойдет.

Тот кто нашел квартиру по выгодной цене, да еще и напрямую, он думаю счастлив, какая удача.. и не думает особо. Сама искала в прошлом году квартиру напрямую, объявления клеила - непросто снять.
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение DJMER » 30 июн 2016, 21:00

Недобросовестные арендаторы из Санкт-Петербурга:
Сергей Рогачёв, телефон +7 965 767 77 78 - http://vk.com/id64680199
Игорь Акимов, телефон +7 921 951 70 37 - http://vk.com/id989781
Никита Сверчков, телефон +7 952 713 33 74 - http://vk.com/id42339805
Проживали в квартире в Рязани сутки, за это время испортили в квартире:
1- сломали кран в ванной(чудом не затопили соседей),
2- залили отбеливателем банные полотенца,
3- испачкали паштетом - матрас, на матрасник, комплект постельного белья,
4- приклеили супер клеем - стульчак к унитазу, вантуз к подоконнику, кастрюлю и чайник к столу,
утюг к гладильной доске, пульты от телевизоров к тумбам, домофон, телефон, пластиковое окно,
холодильник, роутер.
Суммарный ущерб более 15 000 рублей.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11150
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мошенничество на съёме квартиры

Сообщение UNCLE1911 » 30 июн 2016, 22:43

Веселая братва)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

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