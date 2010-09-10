Мошенничество на съёме квартиры
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Мошенничество на съёме квартиры
Комиссаров Станислав 1972 г.р. Тюмень - через агенство снял квартиру на сутки и пересдал на год другим с предоплатой за год вперёд.
Последний раз редактировалось DJMER 19 дек 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мошейничество на съёме квартиры
DJMER
А что, люди, которые снимали, правоустанавливающие документы на квартиру не смотрели?
А что, люди, которые снимали, правоустанавливающие документы на квартиру не смотрели?
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мошейничество на съёме квартиры
Выходит, что нет.
Re: Мошейничество на съёме квартиры
Ну что сказать - молодцы люди. Деньги на год вперед заплатили - и даже никаких документов не спросили. Подарили мужику деньги...
Re: Мошейничество на съёме квартиры
Людей по-человечески жаль! Но разве можно так относиться К СВОИМ деньгам!? Надеюсь, "кидалу" найдут!
Re: Мошейничество на съёме квартиры
На съеме квартир кидают даже агенства - сам лично сталкивался. Заключается договор, тебе дают список из 3-, 4-х телефонных номеров. По этим номерам оказываются, мягко говоря, не те квартиры: вместо однокомнатной - трешка, вместо Московского шоссе - Дашки и т.д. При этом в договоре есть условие - что если ты осмотрел 10 вариантов и тебе ничего не понравилось - сам дурак, и никто никому не должен. Стоимость договора 2 тыр, так что судиться и нервы себе трепать обходится дороже. На том и живут...
Будте осторожны: 8 920 970 99 39
тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, зовут Лариса, сдает квартиры на сутки и по часам. Не советую обращаться к этой женщине. Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. Договорились, что я жду у дома - она сказала, что едет. Через полчаса стояния на ледяном ветру, по телефону выясняется, что "она в такую непогоду никуда ехать не собирается" и что "она мне ничего не должна", так что "ищите жилье где хотите". И все это с истерическим криком, как будто не она дала объявление, предложила эту услугу, а потом не выполнила. Нормальное отношение? В итоге я простудился и заболел, встреча сорвалась, поезда ждал на вокзале. Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье, нервы и время связавшись с этой женщиной?
Re: Мошейничество на съёме квартиры
Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, . Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. .
А чё в кафешке с "человеком" не встретился? Или обязательно кровать была нужна?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мошейничество на съёме квартиры
UNCLE1911 писал(а):Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, . Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. .
А чё в кафешке с "человеком" не встретился? Или обязательно кровать была нужна?
Ну разные встречи бывают. Отчего бы не совместить приятное с полезным?
Re: Будте осторожны: 8 920 970 99 39
Burns писал(а):тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, зовут Лариса, сдает квартиры на сутки и по часам. Не советую обращаться к этой женщине. Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. Договорились, что я жду у дома - она сказала, что едет. Через полчаса стояния на ледяном ветру, по телефону выясняется, что "она в такую непогоду никуда ехать не собирается" и что "она мне ничего не должна", так что "ищите жилье где хотите". И все это с истерическим криком, как будто не она дала объявление, предложила эту услугу, а потом не выполнила. Нормальное отношение? В итоге я простудился и заболел, встреча сорвалась, поезда ждал на вокзале. Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье, нервы и время связавшись с этой женщиной?
Таких кидающих баб куча (меня одна такая тоже кинула в уже далеком 2005 году). Их нужно вылавливать и что-то пакостное с ними делать (бить женщину не хорошо). Например, побрить налысо.
Пользуйтесь услугами гостиниц. Есть по часам аренда.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Мамонтов Игорь, 1978 г.р. - снял квартиру на 5 суток, за это время успел её перездать двум разным людям и совершил попытку изнасилования.
Аферистку которая перездавала квартиры летом в Рязани поймали в Туле, милая такая бабулька.
Аферистку которая перездавала квартиры летом в Рязани поймали в Туле, милая такая бабулька.
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Потому что надо всегда пользоваться агентствами недвижимости, но только проверенными. Заплатите копейки агентству, не будете обмануты. Самому лучше не суваться. А зачем? Если можно доверить дело специалистам. Как уже сказал, выбирайте только проверенные АН, которые в Рязани уже долго время. Генрис ,ЦАН, Лея. Больше я не знаю. Они в Рязани вроде все с 1992 года работают. Сделки сам проводил пока только через Лею. Продавал и покупал квартиру. В общем, все понравилось. Если будет нужда в недвижимости, то обращусь туда.
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Отличные копейки, у меня ЦАН взял в 2008 году 60 000 за сделку)
Re: Мошенничество на съёме квартиры
amalrik писал(а):Отличные копейки, у меня ЦАН взял в 2008 году 60 000 за сделку)
Люди платят риэлторам исключительно из-за своей лени, безграмотности и нежелания вникать в неизвестную им сферу. А сфера эта крайне проста. Я в свое время изучил типовые действия, спросил у пары знакомых риэлторов, мол и это все? это все что делает риэлтор при оформлении сделки?? Вот за это люди платят 50К-60К??? Они сказали, да..все что может сделать риэлтор, легко может сделать и любой другой гражданин.
Поэтому, если не жалко десятки тысяч рублей, за относительно простую работу, которую можно сделать самому, пожалуйста, платите.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- alekovi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 мар 2013, 00:26
- Откуда: Шацк
- Контактная информация:
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Если снимаете квартиру, обязательно надо подписать договор, даже формальный, рукописный, но с паспортными данными арендодателя.
Жулик ни за что на такое не пойдет.
Жулик ни за что на такое не пойдет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 апр 2013, 15:32
Re: Мошенничество на съёме квартиры
alekovi писал(а):Если снимаете квартиру, обязательно надо подписать договор, даже формальный, рукописный, но с паспортными данными арендодателя.
Жулик ни за что на такое не пойдет.
Тот кто нашел квартиру по выгодной цене, да еще и напрямую, он думаю счастлив, какая удача.. и не думает особо. Сама искала в прошлом году квартиру напрямую, объявления клеила - непросто снять.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Недобросовестные арендаторы из Санкт-Петербурга:
Сергей Рогачёв, телефон +7 965 767 77 78 - http://vk.com/id64680199
Игорь Акимов, телефон +7 921 951 70 37 - http://vk.com/id989781
Никита Сверчков, телефон +7 952 713 33 74 - http://vk.com/id42339805
Проживали в квартире в Рязани сутки, за это время испортили в квартире:
1- сломали кран в ванной(чудом не затопили соседей),
2- залили отбеливателем банные полотенца,
3- испачкали паштетом - матрас, на матрасник, комплект постельного белья,
4- приклеили супер клеем - стульчак к унитазу, вантуз к подоконнику, кастрюлю и чайник к столу,
утюг к гладильной доске, пульты от телевизоров к тумбам, домофон, телефон, пластиковое окно,
холодильник, роутер.
Суммарный ущерб более 15 000 рублей.
Сергей Рогачёв, телефон +7 965 767 77 78 - http://vk.com/id64680199
Игорь Акимов, телефон +7 921 951 70 37 - http://vk.com/id989781
Никита Сверчков, телефон +7 952 713 33 74 - http://vk.com/id42339805
Проживали в квартире в Рязани сутки, за это время испортили в квартире:
1- сломали кран в ванной(чудом не затопили соседей),
2- залили отбеливателем банные полотенца,
3- испачкали паштетом - матрас, на матрасник, комплект постельного белья,
4- приклеили супер клеем - стульчак к унитазу, вантуз к подоконнику, кастрюлю и чайник к столу,
утюг к гладильной доске, пульты от телевизоров к тумбам, домофон, телефон, пластиковое окно,
холодильник, роутер.
Суммарный ущерб более 15 000 рублей.
Re: Мошенничество на съёме квартиры
Веселая братва)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:10
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PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
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