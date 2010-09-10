Сообщение Burns » 30 дек 2010, 13:06

тел.: 8 920 970 99 39; 99 32 37, зовут Лариса, сдает квартиры на сутки и по часам. Не советую обращаться к этой женщине. Имел неосторожность договориться с ней о снятии квартиры на несколько часов. Было необходимо встретиться с человеком в Рязани и отдохнуть до поезда. Договорились, что я жду у дома - она сказала, что едет. Через полчаса стояния на ледяном ветру, по телефону выясняется, что "она в такую непогоду никуда ехать не собирается" и что "она мне ничего не должна", так что "ищите жилье где хотите". И все это с истерическим криком, как будто не она дала объявление, предложила эту услугу, а потом не выполнила. Нормальное отношение? В итоге я простудился и заболел, встреча сорвалась, поезда ждал на вокзале. Подумайте, стоит ли тратить свое здоровье, нервы и время связавшись с этой женщиной?