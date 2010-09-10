Сообщение Goodwin » 02 янв 2017, 12:49

Mike Fio писал(а): Не могли бы специалисты области провести ликбез обывателям как все таки и чем правильно утеплять стены. Вижу что работают больше всего пенопластом (ну или как там его правильно). Видимо у него есть разная толщина. на вопрос почему им - отвечают только на нем будет нормально держаться штукатурка последствие. Интерес не праздный, собираюсь утеплить несколько стен квартиры кирпичного дома. Или есть лучше материал? какую толщину выбрать. Какая штукатурка не подведет? Название систем нам обывателям особо ни о чем не говорит, начинаем путаться в системах. Если можно поделиться контактом людей с опытом и хорошими отзывами по работе. Во сколько может вылиться утепление 1кв.м сейчас?

Можно .1 Утепляют на самом деле разными материалами. И пенопластом и Минеральной ватой.отличие составляет только ,для простого обывателя такие параметры как Горючесть и звукоизоляция.Пенопласт , сейчас имеет маркировку с индексом 15ф или 16ф ,а не 25 как раньше. Он соответственно не является звукоизолятором и переведён в класс горючести Г3. Каменная вата и звукоизолятор и негорючий. Штукатурка держится и на том и на том замечательно, но только при правильном исполнении.Толщины утеплителей определены нормами и теплотехническим расчётом. Сейчас введён в норматив новый СП теплотехника, но он настолько заумный и много-расчётный , поэтому некоторые пользуются , не менее успешно- старым СП . Толщина утеплителя ещё зависит от того из чего собрана несущая ограждающая конструкция . В СП это всё есть. Штукатурка не подведёт любая , Критерии выбора : материал должен быть Системный и одной какой либо системы , он испытан . Само-намешанный нет.Из Систем моя рекомендация из иностранных : Капарол, Крайзель ,Церезит. Из Российских : Основит, Бирсс,Болларс.Из опыта личного . новое строительство Дома На Капароле : ЖК Соловушка, ЖК Илья Муромец, ЖК Лето , Жк Дубрава, Отель Амакс (Есенин) Бирсс +Каменная вата сделан Первый корпус приборного завода по ул. Каширина .По контакту : По мнению многих проектировщиков : лучший Гуру в своем городе по системному утеплению . Это знают и признают все кто более и менее занимаются утеплением. У меня много учеников и последователей . Не только по Рязани но и Владимир,Воронеж, Тула, Иваново,Саратов, Липецк, Калуга,Ярославль.По ходу дела я один отслеживаю объекты с утеплением по ЦФО. Так что обращайтесь кому нужна помощь и консультации по утеплению , помогу чем смогу.Предложение в Личку.В Рязани Есть ещё один не менее заслуженный спец. Но мы сотрудничаем вместе и не составляем конкуренции друг другу.