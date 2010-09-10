Правильное утепление стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
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Re: Правильное утепление стен
По своей сути Дюбель который прошёл испытания по ГОСТ на СФТК должен выглядеть так :
Или так :
По хорошему , прежде чем выбирать дюбель для вашей конструкции дюбеля надо испытывать машинкой для вырывания и Результаты должны быть от 0,2 до 0,5 кН
Вот примерно так .
Или так :
По хорошему , прежде чем выбирать дюбель для вашей конструкции дюбеля надо испытывать машинкой для вырывания и Результаты должны быть от 0,2 до 0,5 кН
Вот примерно так .
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
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Re: Правильное утепление стен
Goodwin писал(а):Забыл с начала начать .Я составил таблицу , исполнения косяков в процентном соотношении. Косячут все.
С тех пор как начал этот блог , воды много утекло , Изменение стандартов , Отменены некоторые из них многие стали бесполезны . Это коснулось и на выборе материалов для систем утепления. ИМХО: без рекламы брендов .Буду добавлять косяки по мере настроения и загруженности работой.И количеством процентов частоты исполнения. Если кому-то приспичит , выкладывайте тут , разберём.
Интересно, откуда вы исходные данные брали?
Вы создаете впечатление довольно грамотного человека, но ваши разговоры о том в начале темы о том что стена должна дышать.... это кто Вам сказал? Хочу все авторитетно заявить,как человек с высшим образованием,который так же проходил обучение по утеплению у многих производителей, проходил курсы в институте пассивного дома. Стена не должна дышать! Дышащие стены - это миф. Процесс поступления воздуха в помещение - это задача систем вентиляции.
Строительство без головной боли.
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
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Re: Правильное утепление стен
Отвечу по порядку
Исходники брал из общей базы косяков, и базы анализа ошибок СФТК. О дыхании стен отдельная песня Они дышат, не смотря на то что многие "пасивщики" это могут отрицать.Не одну тонну гранита стёрли в порошок по этому поводу.
Образований и у меня много , разных
Исходники брал из общей базы косяков, и базы анализа ошибок СФТК. О дыхании стен отдельная песня Они дышат, не смотря на то что многие "пасивщики" это могут отрицать.Не одну тонну гранита стёрли в порошок по этому поводу.
Образований и у меня много , разных
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Правильное утепление стен
молодой62 писал(а):Да снесли утеплитель старый, и переутеплили (соседи не говорили?), теперь твои соседи утеплены по системе "KREISEL TURBO S"
Т.е. и утеплитель и защитно декоративный слой полностью новые ? На всех сторонах фасада, этого здания?
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
Re: Правильное утепление стен
Не могли бы специалисты области провести ликбез обывателям как все таки и чем правильно утеплять стены. Вижу что работают больше всего пенопластом (ну или как там его правильно). Видимо у него есть разная толщина. на вопрос почему им - отвечают только на нем будет нормально держаться штукатурка впоследствие. Интерес не праздный, собираюсь утеплить несколько стен квартиры кирпичного дома. Или есть лучше материалл? какую толщину выбрать. Какая штукатурка не подведет? Название систем нам обывателям особо ни о чем не говорит, начинаем путаться в системах. Если можно поделиться контактом людей с опытом и хорошими отзывами по работе. Во сколько может вылиться утепление 1кв.м сейчас?
Re: Правильное утепление стен
Экий ты шустрый. По закону ты не можешь даже самовольно перенести розетку на 10 сантиметров, а не то, что фасад трогать. Надо всё согласовывать в соответствующих инстанциях. Раньше в Мацвабаде за согласование установки кондиционера брали 60 т.р., в ценах 2008 года. Потом чудесным образом данное согласование отменили.
Пиши письмо Путину - в квартере, мол, холодно, диды-витираны мерзнут. Путин направит спецбригаду, а то и приедет лично, и утеплит фасад, и без всяких согласований.
Пиши письмо Путину - в квартере, мол, холодно, диды-витираны мерзнут. Путин направит спецбригаду, а то и приедет лично, и утеплит фасад, и без всяких согласований.
Фасад здания относится к общему имуществу собственников дома. Поэтому самовольно производить какие-либо ремонтные работы на нем запрещено, так как это может нарушить его технические свойства и эстетический вид всего дома.
Распоряжаются общим имуществом собственники дома. Поэтому вам необходимо получить разрешение на выполнение работ, опираясь на решение общего собрания собственников. В голосовании должны принять участие более 50% всех собственников, а «ЗА» должно быть не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Для выполнения работ необходимо изготовить проект и привлечь лицензированную организацию.
Если следовать букве закона, то и в отношении кондиционеров действует тот же принцип. Но на практике во Владивостоке никто не контролирует установку кондиционеров. Главное – чтобы в процессе работ так же не был поврежден фасад и не нанесен ущерб другим собственникам дома.
Принимая решение, вам нужно помнить, что в случае нанесения ущерба общему имуществу дома вы несете ответственность. В судебном порядке вас могут обязать устранить недостатки за свой счет.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Правильное утепление стен
Mike Fio писал(а):Не могли бы специалисты области провести ликбез обывателям как все таки и чем правильно утеплять стены. Вижу что работают больше всего пенопластом (ну или как там его правильно). Видимо у него есть разная толщина. на вопрос почему им - отвечают только на нем будет нормально держаться штукатурка последствие. Интерес не праздный, собираюсь утеплить несколько стен квартиры кирпичного дома. Или есть лучше материал? какую толщину выбрать. Какая штукатурка не подведет? Название систем нам обывателям особо ни о чем не говорит, начинаем путаться в системах. Если можно поделиться контактом людей с опытом и хорошими отзывами по работе. Во сколько может вылиться утепление 1кв.м сейчас?
Можно .
1 Утепляют на самом деле разными материалами. И пенопластом и Минеральной ватой.отличие составляет только ,для простого обывателя такие параметры как Горючесть и звукоизоляция.Пенопласт , сейчас имеет маркировку с индексом 15ф или 16ф ,а не 25 как раньше. Он соответственно не является звукоизолятором и переведён в класс горючести Г3. Каменная вата и звукоизолятор и негорючий. Штукатурка держится и на том и на том замечательно, но только при правильном исполнении.Толщины утеплителей определены нормами и теплотехническим расчётом. Сейчас введён в норматив новый СП теплотехника, но он настолько заумный и много-расчётный , поэтому некоторые пользуются , не менее успешно- старым СП . Толщина утеплителя ещё зависит от того из чего собрана несущая ограждающая конструкция . В СП это всё есть. Штукатурка не подведёт любая , Критерии выбора : материал должен быть Системный и одной какой либо системы , он испытан . Само-намешанный нет.Из Систем моя рекомендация из иностранных : Капарол, Крайзель ,Церезит. Из Российских : Основит, Бирсс,Болларс.
Из опыта личного . новое строительство Дома На Капароле : ЖК Соловушка, ЖК Илья Муромец, ЖК Лето , Жк Дубрава, Отель Амакс (Есенин) Бирсс +Каменная вата сделан Первый корпус приборного завода по ул. Каширина .
По контакту : По мнению многих проектировщиков : лучший Гуру в своем городе по системному утеплению . Это знают и признают все кто более и менее занимаются утеплением. У меня много учеников и последователей . Не только по Рязани но и Владимир,Воронеж, Тула, Иваново,Саратов, Липецк, Калуга,Ярославль.По ходу дела я один отслеживаю объекты с утеплением по ЦФО. Так что обращайтесь кому нужна помощь и консультации по утеплению , помогу чем смогу.
Предложение в Личку.
В Рязани Есть ещё один не менее заслуженный спец. Но мы сотрудничаем вместе и не составляем конкуренции друг другу.
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
Re: Правильное утепление стен
Колхозник писал(а):Экий ты шустрый. По закону ты не можешь даже самовольно перенести розетку на 10 сантиметров, а не то, что фасад трогать.Фасад здания относится к общему имуществу собственников дома. Поэтому самовольно производить какие-либо ремонтные работы на нем запрещено, так как это может нарушить его технические свойства и эстетический вид всего дома.
Закон хорош, когда работает. А когда в квартире зимой температура опускается до 16 градусов, а стены остывают до 5-10 градусов(и перепад температур между теплой\холодной стеной достигает 11 градусов) - мне становится плевать на то, что там по закону, а что нет.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Правильное утепление стен
Согласна в вами, ведь для крепления любых типов теплоизоляционных материалов предназначены специальные дюбели – так называемые грибы для утеплителя, или зонтики. Они могут удерживать даже неплотный и хрупкий материал. С помощью этих дюбелей можно крепить теплоизоляцию на бетон, кирпич, пено- и газобетон и даже камень.
Re: Правильное утепление стен
Сейчас утепляю чердачное перекрытие (50 квадратов) упаковками от холодильников. Просто складываю коробки, чтобы были плоскими и укладываю в стык. Как считаете правильно я все делаю или все-таки как-то нужно чем-то другим утеплять?
Re: Правильное утепление стен
Когда я занимался утеплением пола, то мне посоветовали заказать гофкартон, заказывал я его на https://www.antech.ru/production/gofrokarton/, очень хороший материал и удобно уже листы пришли, которые необходимы были мне, его используют в основном для упаковки и тары, но мне ничего не мешало им утеплить пол.
Re: Правильное утепление стен
Блин...а я уже начал обычными коробками делать. придется переделывать или дальше вылаживать гофкартон, хотя можно даже сверху попробовать его положить, спасибо за идею, думаю будет лучше гофкартон, чем просто обычные коробки картонные.
Re: Правильное утепление стен
remoo писал(а):Было бы круто сразу одним действием и утеплить и шумоизолировать
А я вам скажу, что такого легче добиться при помощи пенопласта. Если пенопласт десятка, то можно стены и утеплить и хорошо звукоилоровать, если стены тонкие. Ну разве что, дополнительно внутри покрыть стены рулонными материалами.
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Правильное утепление стен
deggion писал(а):remoo писал(а):Было бы круто сразу одним действием и утеплить и шумоизолировать
А я вам скажу, что такого легче добиться при помощи пенопласта. Если пенопласт десятка, то можно стены и утеплить и хорошо звукоизолировать, если стены тонкие. Ну разве что, дополнительно внутри покрыть стены рулонными материалами.
Звукоизолятором пенопласт не является. Наука звукоизолировать, к сожалению не сводиться к банальному: прикрепить на стену звукоизолятор. Звукоизоляция -это комплекс мер в строительной конструкции .
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Правильное утепление стен
Зинаидушка писал(а):Согласна в вами, ведь для крепления любых типов теплоизоляционных материалов предназначены специальные дюбели – так называемые грибы для утеплителя, или зонтики. Они могут удерживать даже неплотный и хрупкий материал. С помощью этих дюбелей можно крепить теплоизоляцию на бетон, кирпич, пено- и газобетон и даже камень.
Не верное утверждение. Дюбель предназначен для работы на отрыв и воспринимает нагрузку на отрыв , в нашем случае это ветер. Нагрузку на срезание( сдвиг) он не держит . Представьте себе, что вы не видите утеплитель забитый дюбелями , а видите только Дюбель. Так вот у него виден рычаг от точки распора до зонтика. он и не может, по определению долго держать нагрузку на сдвиг. Нагрузку на сдвиг как раз держит клей под утеплителем. И правильно утеплять стены - включает в себя понятие Приклеить утеплитель, а спустя 24 часа его за дюбелировать.
Выше в постах писал , но повторюсь. Прежде чем приступать к дюбелированию нужно испытать дюбель на выров . И данные могут быть чуть выше или ровняться разрешёнными для этого строительного основания( бетон,ГСБ, Камни, Кирпич) И акт нужно сохранить , на всякий случай.
Да , и не всякий дюбель который продаётся в обычном магазине, можно использовать для СФТК
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Правильное утепление стен
Картон в какой то мере утеплитель. Его лямда 0,18 почти такая же как у Керамзитобетонного блока. И соответсвенно ,при расчёте по СНиП для перекрытия , получим толщину картона равной 84 см. Тоже не плохо.Но можно взять плитный минеральный утеплитель, плотностью от 30-до 50 кг\м3 и разложить толщиной всего 25 см. Выбор за вами.nekit1984 писал(а):Сейчас утепляю чердачное перекрытие (50 квадратов) упаковками от холодильников. Просто складываю коробки, чтобы были плоскими и укладываю в стык. Как считаете правильно я все делаю или все-таки как-то нужно чем-то другим утеплять?
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
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