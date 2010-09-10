Фасад здания относится к общему имуществу собственников дома. Поэтому самовольно производить какие-либо ремонтные работы на нем запрещено, так как это может нарушить его технические свойства и эстетический вид всего дома.



Распоряжаются общим имуществом собственники дома. Поэтому вам необходимо получить разрешение на выполнение работ, опираясь на решение общего собрания собственников. В голосовании должны принять участие более 50% всех собственников, а «ЗА» должно быть не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Для выполнения работ необходимо изготовить проект и привлечь лицензированную организацию.



Если следовать букве закона, то и в отношении кондиционеров действует тот же принцип. Но на практике во Владивостоке никто не контролирует установку кондиционеров. Главное – чтобы в процессе работ так же не был поврежден фасад и не нанесен ущерб другим собственникам дома.



Принимая решение, вам нужно помнить, что в случае нанесения ущерба общему имуществу дома вы несете ответственность. В судебном порядке вас могут обязать устранить недостатки за свой счет.

