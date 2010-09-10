Правильное утепление стен
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Правильное утепление стен
Экий ты шустрый. По закону ты не можешь даже самовольно перенести розетку на 10 сантиметров, а не то, что фасад трогать. Надо всё согласовывать в соответствующих инстанциях. Раньше в Мацвабаде за согласование установки кондиционера брали 60 т.р., в ценах 2008 года. Потом чудесным образом данное согласование отменили.
Пиши письмо Путину - в квартере, мол, холодно, диды-витираны мерзнут. Путин направит спецбригаду, а то и приедет лично, и утеплит фасад, и без всяких согласований.
Пиши письмо Путину - в квартере, мол, холодно, диды-витираны мерзнут. Путин направит спецбригаду, а то и приедет лично, и утеплит фасад, и без всяких согласований.
Фасад здания относится к общему имуществу собственников дома. Поэтому самовольно производить какие-либо ремонтные работы на нем запрещено, так как это может нарушить его технические свойства и эстетический вид всего дома.
Распоряжаются общим имуществом собственники дома. Поэтому вам необходимо получить разрешение на выполнение работ, опираясь на решение общего собрания собственников. В голосовании должны принять участие более 50% всех собственников, а «ЗА» должно быть не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Для выполнения работ необходимо изготовить проект и привлечь лицензированную организацию.
Если следовать букве закона, то и в отношении кондиционеров действует тот же принцип. Но на практике во Владивостоке никто не контролирует установку кондиционеров. Главное – чтобы в процессе работ так же не был поврежден фасад и не нанесен ущерб другим собственникам дома.
Принимая решение, вам нужно помнить, что в случае нанесения ущерба общему имуществу дома вы несете ответственность. В судебном порядке вас могут обязать устранить недостатки за свой счет.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Правильное утепление стен
Колхозник писал(а):Экий ты шустрый. По закону ты не можешь даже самовольно перенести розетку на 10 сантиметров, а не то, что фасад трогать.Фасад здания относится к общему имуществу собственников дома. Поэтому самовольно производить какие-либо ремонтные работы на нем запрещено, так как это может нарушить его технические свойства и эстетический вид всего дома.
Закон хорош, когда работает. А когда в квартире зимой температура опускается до 16 градусов, а стены остывают до 5-10 градусов(и перепад температур между теплой\холодной стеной достигает 11 градусов) - мне становится плевать на то, что там по закону, а что нет.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Правильное утепление стен
Согласна в вами, ведь для крепления любых типов теплоизоляционных материалов предназначены специальные дюбели – так называемые грибы для утеплителя, или зонтики. Они могут удерживать даже неплотный и хрупкий материал. С помощью этих дюбелей можно крепить теплоизоляцию на бетон, кирпич, пено- и газобетон и даже камень.
Re: Правильное утепление стен
Сейчас утепляю чердачное перекрытие (50 квадратов) упаковками от холодильников. Просто складываю коробки, чтобы были плоскими и укладываю в стык. Как считаете правильно я все делаю или все-таки как-то нужно чем-то другим утеплять?
Re: Правильное утепление стен
Когда я занимался утеплением пола, то мне посоветовали заказать гофкартон, заказывал я его на https://www.antech.ru/production/gofrokarton/, очень хороший материал и удобно уже листы пришли, которые необходимы были мне, его используют в основном для упаковки и тары, но мне ничего не мешало им утеплить пол.
Re: Правильное утепление стен
Блин...а я уже начал обычными коробками делать. придется переделывать или дальше вылаживать гофкартон, хотя можно даже сверху попробовать его положить, спасибо за идею, думаю будет лучше гофкартон, чем просто обычные коробки картонные.
Re: Правильное утепление стен
remoo писал(а):Было бы круто сразу одним действием и утеплить и шумоизолировать
А я вам скажу, что такого легче добиться при помощи пенопласта. Если пенопласт десятка, то можно стены и утеплить и хорошо звукоилоровать, если стены тонкие. Ну разве что, дополнительно внутри покрыть стены рулонными материалами.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Правильное утепление стен
А мне посоветовали термопанели для фасадного утепления. Думаю, что это как раз подходящий вариант для отделки и утепления загородного дома. Здесь также предлагаются колонны из пенопласта и другие декоративные элементы для оформления дома. Важно, что такой материал легок в монтаже и морозоустойчивый, а значит прослужит много лет.
Re: Правильное утепление стен
nekit1984 писал(а):Сейчас утепляю чердачное перекрытие (50 квадратов) упаковками от холодильников. Просто складываю коробки, чтобы были плоскими и укладываю в стык. Как считаете правильно я все делаю или все-таки как-то нужно чем-то другим утеплять?
В таком случае лучше уж утеплять просто сухими листьями. Осенью наберите и рассыпьте слоем в 20 см эффекта будет больше. Да и гарантированно пролежат 10 лет, а потом можно подсыпать.
А упаковки от холодильников не самое лучшее решение. От конвекции плохо помогают.
Армопласт.рф
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