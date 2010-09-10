Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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batfish
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 15:55

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение batfish » 27 мар 2015, 12:13

Берите лос - там нет полей фильтрации - то есть экономия участка + вам есть куда потом убирать использованную землю со временем? Там много нюансов - вот [url=http://vortexpro.ru/articles/kanalizaciya-zagorodnogo-doma.htm
]статья [/url]- читайте, выбирайте.
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Olesya88
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 21:22

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Olesya88 » 18 май 2015, 01:39

Могу посоветовать строительную фирму. Делают все - от отделки до сантехники и видеонаблюдения. Мне лично делали сантехнику в частном доме, работали только русские. Если кому нужно - скину инфу в личку.
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Npp
Гость RZN.info
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 16:37

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Npp » 25 май 2015, 20:09

Господа сантехники и люди, имеющие отношение к устройству теплых полов. Какая труба на сегодняшний день лучше для теплого пола pe-rt, pex или металлопласт?
Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку? очень заботит вопрос надежности. Если можно с примерной ценой.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение z645 » 26 май 2015, 00:40

Npp писал(а):Какая труба на сегодняшний день лучше для теплого пола pe-rt, pex или металлопласт?

Естественно PE-Xa. Самый яркий представитель труба Rehau Rautherm S.
Npp писал(а):Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку?

Осилите то по цене то что СТОИТ и ЛУЧШЕ? :D
san-therm.ru
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Npp
Гость RZN.info
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 16:37

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Npp » 26 май 2015, 16:44

z645 писал(а):Естественно PE-Xa. Самый яркий представитель труба Rehau Rautherm S.
Осилите то по цене то что СТОИТ и ЛУЧШЕ? :D

Может и попробую. :)
А на всякий случай посоветуйте вариант по соотношению цена \качество
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя z645

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение z645 » 26 май 2015, 18:23

Npp писал(а):А на всякий случай посоветуйте вариант по соотношению цена \качество

Вам тоже самое большими буквами написать? :mrgreen:
san-therm.ru
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Npp
Гость RZN.info
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 16:37

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Npp » 26 май 2015, 21:19

Ясно, спасибо
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Aleksey_62
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 май 2013, 17:24

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Aleksey_62 » 15 июл 2015, 12:57

Подскажите пожалуйста планирую менять батареи в многоквартирном доме, присмотрел Global Vox, и сами слесаря с ЖЭУ тоже советуют. Но меня беспокоит вопрос как поведет алюминий в квартире?
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение Колхозник » 15 июл 2015, 23:47

На центральное отопление надо ставить биметаллические радиаторы. Алюминиевые можно только на индивидуальное отопление.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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.RM.
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 17:35
Откуда: Рязань

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение .RM. » 16 июл 2015, 23:56

Aleksey_62 писал(а):Подскажите пожалуйста планирую менять батареи в многоквартирном доме, присмотрел Global Vox, и сами слесаря с ЖЭУ тоже советуют. Но меня беспокоит вопрос как поведет алюминий в квартире?

Только биметалл! Я бы на вашем месте еще побеспокоился о том,как поведут себя слесаря из ЖЭУ.любят они трубы полипропиленые с внутренней армировкой использовать и краны китайские до байпаса ставить.
http://vk.com/plitochnik62
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение nekit1984 » 09 мар 2016, 17:51

Кто то сталкивался с автономной канализацией, хочу на даче установить, не знаю какой септик ставить.
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Stanok25 » 09 мар 2016, 20:42

Посмотрите на дачных форумах.
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение nekit1984 » 10 мар 2016, 02:35

Благодарю за подсказку, посоветовали (тут была реклама). Оказалось знакомый сотрудничал с ними, остался доволен.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Виктория_Б » 27 апр 2016, 12:47

для установки септика вообще лучше с чего начать?
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение ира84 » 27 апр 2016, 12:53

Виктория_Б писал(а):для установки септика вообще лучше с чего начать?

для начала определиться какой именно Вам нужен, что бы понять проконсультируйтесь со специалистами
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Буцефалия » 02 апр 2017, 15:17

nekit1984 писал(а):Кто то сталкивался с автономной канализацией, хочу на даче установить, не знаю какой септик ставить.


У соседей был топаз. Ну с топазом тоже не все так хорошо у него нужно делать чистки элементов фильтрации, нужно постоянное действие электричества. То есть если приезжаешь наездами это все не годится. Мы сделали по-другому. На улице поставили биотуалет чтоб домой не бегать когда в саду работаешь, а перед домом устроили септик бетонный трехкамерный. Первые два изолированы, а третий дренажный. машина раз в 4 года делает откачку. Зато независим от электричества.

Принцип действия, схема
Изображение
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение nekit1984 » 05 апр 2017, 23:42

ира84 писал(а):
Виктория_Б писал(а):для установки септика вообще лучше с чего начать?

для начала определиться какой именно Вам нужен, что бы понять проконсультируйтесь со специалистами

Все верно, начинать надо с выбора системы. Их сейчас столько, что глаза разбегаются. Вроде бы и отличий не много, нои ыбрать ой как не просто
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение halkhalk » 12 минут назад

Так попросите совета у профессионалов. Мы решили это доверить http://www.biiks.ru/kanalizatsiya/, соответственно, и советовались с ними. Понимаете, они опытнее и знают больше,потому и подсказали правильно
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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