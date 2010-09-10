Сообщение Npp » 25 май 2015, 20:09

Господа сантехники и люди, имеющие отношение к устройству теплых полов. Какая труба на сегодняшний день лучше для теплого пола pe-rt, pex или металлопласт?

Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку? очень заботит вопрос надежности. Если можно с примерной ценой.