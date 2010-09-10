Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Берите лос - там нет полей фильтрации - то есть экономия участка + вам есть куда потом убирать использованную землю со временем? Там много нюансов - вот [url=http://vortexpro.ru/articles/kanalizaciya-zagorodnogo-doma.htm
]статья [/url]- читайте, выбирайте.
]статья [/url]- читайте, выбирайте.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Могу посоветовать строительную фирму. Делают все - от отделки до сантехники и видеонаблюдения. Мне лично делали сантехнику в частном доме, работали только русские. Если кому нужно - скину инфу в личку.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Господа сантехники и люди, имеющие отношение к устройству теплых полов. Какая труба на сегодняшний день лучше для теплого пола pe-rt, pex или металлопласт?
Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку? очень заботит вопрос надежности. Если можно с примерной ценой.
Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку? очень заботит вопрос надежности. Если можно с примерной ценой.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Npp писал(а):Какая труба на сегодняшний день лучше для теплого пола pe-rt, pex или металлопласт?
Естественно PE-Xa. Самый яркий представитель труба Rehau Rautherm S.
Npp писал(а):Трубу и фитинги какого производителя стоит брать и где лучше дабы не нарваться на подделку?
Осилите то по цене то что СТОИТ и ЛУЧШЕ?
san-therm.ru
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
z645 писал(а):Естественно PE-Xa. Самый яркий представитель труба Rehau Rautherm S.
Осилите то по цене то что СТОИТ и ЛУЧШЕ?
Может и попробую.
А на всякий случай посоветуйте вариант по соотношению цена \качество
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Npp писал(а):А на всякий случай посоветуйте вариант по соотношению цена \качество
Вам тоже самое большими буквами написать?
san-therm.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 май 2013, 17:24
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Подскажите пожалуйста планирую менять батареи в многоквартирном доме, присмотрел Global Vox, и сами слесаря с ЖЭУ тоже советуют. Но меня беспокоит вопрос как поведет алюминий в квартире?
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
На центральное отопление надо ставить биметаллические радиаторы. Алюминиевые можно только на индивидуальное отопление.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит
Aleksey_62 писал(а):Подскажите пожалуйста планирую менять батареи в многоквартирном доме, присмотрел Global Vox, и сами слесаря с ЖЭУ тоже советуют. Но меня беспокоит вопрос как поведет алюминий в квартире?
Только биметалл! Я бы на вашем месте еще побеспокоился о том,как поведут себя слесаря из ЖЭУ.любят они трубы полипропиленые с внутренней армировкой использовать и краны китайские до байпаса ставить.
http://vk.com/plitochnik62
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Кто то сталкивался с автономной канализацией, хочу на даче установить, не знаю какой септик ставить.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Посмотрите на дачных форумах.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Благодарю за подсказку, посоветовали (тут была реклама). Оказалось знакомый сотрудничал с ними, остался доволен.
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
для установки септика вообще лучше с чего начать?
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Виктория_Б писал(а):для установки септика вообще лучше с чего начать?
для начала определиться какой именно Вам нужен, что бы понять проконсультируйтесь со специалистами
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
nekit1984 писал(а):Кто то сталкивался с автономной канализацией, хочу на даче установить, не знаю какой септик ставить.
У соседей был топаз. Ну с топазом тоже не все так хорошо у него нужно делать чистки элементов фильтрации, нужно постоянное действие электричества. То есть если приезжаешь наездами это все не годится. Мы сделали по-другому. На улице поставили биотуалет чтоб домой не бегать когда в саду работаешь, а перед домом устроили септик бетонный трехкамерный. Первые два изолированы, а третий дренажный. машина раз в 4 года делает откачку. Зато независим от электричества.
Принцип действия, схема
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
ира84 писал(а):Виктория_Б писал(а):для установки септика вообще лучше с чего начать?
для начала определиться какой именно Вам нужен, что бы понять проконсультируйтесь со специалистами
Все верно, начинать надо с выбора системы. Их сейчас столько, что глаза разбегаются. Вроде бы и отличий не много, нои ыбрать ой как не просто
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Так попросите совета у профессионалов. Мы решили это доверить http://www.biiks.ru/kanalizatsiya/, соответственно, и советовались с ними. Понимаете, они опытнее и знают больше,потому и подсказали правильно
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Мы так и думали сделать,да немогли определиться и с компанией, которая бы занималась установкой. Мы предполагали, что им виднее
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