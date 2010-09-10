Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3619
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Шварц » 3 минуты назад

guru11 писал(а):Наша фирма купила Водогрейный котёл серии КВД топка газовая и жидая(любое горючево) бак вместительный 1500-3200м³ есть модели и на большее количество


Твоей фирме тебя нужно побыстрее уволить за неграмотность...
3000 кубических метров - это целый железнодорожный состав из 50 цистерн по 60 м³...
Тоже мне, гуру, :lol: 33 квадратных литра
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя