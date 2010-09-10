Сообщение Шварц » 3 минуты назад

guru11 писал(а): Наша фирма купила Водогрейный котёл серии КВД топка газовая и жидая(любое горючево) бак вместительный 1500-3200м³ есть модели и на большее количество

Твоей фирме тебя нужно побыстрее уволить за неграмотность...3000 кубических метров - это целый железнодорожный состав из 50 цистерн по 60 м³...Тоже мне, гуру,33 квадратных литра