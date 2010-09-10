Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
guru11 писал(а):Наша фирма купила Водогрейный котёл серии КВД топка газовая и жидая(любое горючево) бак вместительный 1500-3200м³ есть модели и на большее количество
Твоей фирме тебя нужно побыстрее уволить за неграмотность...
3000 кубических метров - это целый железнодорожный состав из 50 цистерн по 60 м³...
Тоже мне, гуру, 33 квадратных литра
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