Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
remoo писал(а):я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...
Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...
Всем привет. Может быть не много не по теме, но думаю что близко к ней. Случайно нашел в инете об умных электронных японский унитазах на этом сайте: https://teico.com.ua/ Ознакомился, конечно таким пользоваться было бы очень комфортно. Но и цена конечно приводит к раздумью А вы ,что думаете на счет таких унитазов,
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