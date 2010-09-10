Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение deggion » 13 фев 2018, 14:02

remoo писал(а):я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...

Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:01

Всем привет. Может быть не много не по теме, но думаю что близко к ней. Случайно нашел в инете об умных электронных японский унитазах на этом сайте: https://teico.com.ua/ Ознакомился, конечно таким пользоваться было бы очень комфортно. Но и цена конечно приводит к раздумью А вы ,что думаете на счет таких унитазов,
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