Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение deggion » 13 фев 2018, 14:02

remoo писал(а):я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...

Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Alisik » 18 янв 2021, 11:44

Как наладить водоснабжение на предприятии? У нас вода очень плохого качества, надо поставить хорошее очистное оборудование. К кому стоит обратиться, дайте совет.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Laca » 18 янв 2021, 13:16

Конечно, важно не только воздух, отопление и канализационные системы держать в чистоте на промышленных предприятиях, но и качество воды немаловажно. Могу вам порекомендовать хорошую фирму ВОДЭКО, обратиться к ним можно на сайте тут . Компания занимается установкой водоочистного оборудования на предприятиях, в цехах, производствах. Очистка воды нужна не только в пищевых целях, но и для сохранности труб, а так же применяется широко в производстве, обеспечивает теплопередачу. Компания ВОДЭКО порекомендует качественное оборудование и вода будет хорошего качества.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишит

Сообщение polpol » Вчера, 12:43

Kwiss62 писал(а):Подскажите как подобрать аккумулятор для электроинструмента

Я достаточно часто забываю аккумуляторы от своего шуруповёрта, перфоратора или другого электроинструмента на объектах заказчиков. А бывает и такое, что аккумулятор перестаёт заряжаться или начинает работать плохо. В этой ситуации приходится приобретать новые и даже запасные АКБ для электроинструментов здесь https://titanat.ru/product-category/akb ... strumenta/ Выбор большой и еще ни разу не было такого, чтобы под мои модели электроинструментов на сайте не было подходящих моделей аккумуляторов...
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