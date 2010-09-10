Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение deggion » 13 фев 2018, 14:02

remoo писал(а):я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...

Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.
Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Alisik » 18 янв 2021, 11:44

Как наладить водоснабжение на предприятии? У нас вода очень плохого качества, надо поставить хорошее очистное оборудование. К кому стоит обратиться, дайте совет.
Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение Laca » 18 янв 2021, 13:16

Конечно, важно не только воздух, отопление и канализационные системы держать в чистоте на промышленных предприятиях, но и качество воды немаловажно. Могу вам порекомендовать хорошую фирму ВОДЭКО, обратиться к ним можно на сайте тут . Компания занимается установкой водоочистного оборудования на предприятиях, в цехах, производствах. Очистка воды нужна не только в пищевых целях, но и для сохранности труб, а так же применяется широко в производстве, обеспечивает теплопередачу. Компания ВОДЭКО порекомендует качественное оборудование и вода будет хорошего качества.
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение derigor » 13 окт 2021, 18:02

на даче скоро водоснабжение проводить буду
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение gonchar84 » 29 ноя 2021, 12:56

А сантехнику для проведения водоснабжения вы уже купили или пока ещё нет? Если второй вариант, то оставлю контакты https://makipa.ru/product-category/zapo ... davleniya/ , где она продаётся. Она недешевая, но зато высокого качества и прослужит долго без необходимости замены. Я там её покупал.
vinkons
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 13:19
Откуда: Россия
Re: Отопление, водоснабжение, канализация... Проблемы? Пишите...

Сообщение vinkons » 29 мар 2022, 17:55

столько интересного узнал, пока читал ветку
Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Re: индивидуальный тепловой пункт от Теплоком-Сервис Москва

Сообщение Kashevar » 57 минут назад

tapirka писал(а):во засада!!!
привезти выкупленную за 90р. фигню весом 50гр из Москвы в Рязань стоит 900р!

едет кто сегодня-завтра? может сговоримся?


Вариант установить индивидуальный тепловой пункт: https://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/itp/ ?
