Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
remoo писал(а):я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...
Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.
Как наладить водоснабжение на предприятии? У нас вода очень плохого качества, надо поставить хорошее очистное оборудование. К кому стоит обратиться, дайте совет.
Конечно, важно не только воздух, отопление и канализационные системы держать в чистоте на промышленных предприятиях, но и качество воды немаловажно. Могу вам порекомендовать хорошую фирму ВОДЭКО, обратиться к ним можно на сайте тут . Компания занимается установкой водоочистного оборудования на предприятиях, в цехах, производствах. Очистка воды нужна не только в пищевых целях, но и для сохранности труб, а так же применяется широко в производстве, обеспечивает теплопередачу. Компания ВОДЭКО порекомендует качественное оборудование и вода будет хорошего качества.
на даче скоро водоснабжение проводить буду
А сантехнику для проведения водоснабжения вы уже купили или пока ещё нет? Если второй вариант, то оставлю контакты https://makipa.ru/product-category/zapo ... davleniya/ , где она продаётся. Она недешевая, но зато высокого качества и прослужит долго без необходимости замены. Я там её покупал.
столько интересного узнал, пока читал ветку
tapirka писал(а):во засада!!!
привезти выкупленную за 90р. фигню весом 50гр из Москвы в Рязань стоит 900р!
едет кто сегодня-завтра? может сговоримся?
Вариант установить индивидуальный тепловой пункт: https://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/itp/ ?
