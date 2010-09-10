Сообщение deggion » 13 фев 2018, 14:02

remoo писал(а): я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция... я думаю, что лучше конечно справится с обменом воздуха приточная вентиляция...

Я тоже за приточную вентиляцию, хоть и многие нарекают, что ее минус в том, что работает от электросети, но это самый мощный вариант вентиляции и больше всего он пригождается в частных постройках.