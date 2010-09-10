Аудио-записи рязанских групп
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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Re: Аудио-записи рязанских групп
Если просто записать-порезать-смонтировать, то Sound Forge или Adobe Audition.
Если нужны запись и сведение, то Sonar или Nuendo.
Если нужны запись и сведение, то Sonar или Nuendo.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Аудио записи рязанских групп
Н-да Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь, но и до нее
Спасибо Все получилось С наступающим
Спасибо Все получилось С наступающим
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