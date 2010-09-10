Аудио-записи рязанских групп

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Аудио-записи рязанских групп

Сообщение Улин » 23 сен 2016, 06:12

Если просто записать-порезать-смонтировать, то Sound Forge или Adobe Audition.
Если нужны запись и сведение, то Sonar или Nuendo.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Аудио записи рязанских групп

Сообщение vistailDom » Сегодня, 10:12

Н-да Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь, но и до нее

Спасибо Все получилось С наступающим
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