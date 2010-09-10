Круглосуточные аптеки г. Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Круглосуточные аптеки г. Рязани
В Новогодние праздники я, как и многие наверное, столкнулась с такой проблемой: после обильных корпоративов и домашних застолий мой желудок дал о себе знать,причем ночью. Необходимых лекарств дома не было, пришлось пойти в аптеку, и тут возникла проблема:та аптека,в которую я хожу постоянно, разумеется, была закрыта, а круглосуточные аптеки своего района я не знала,поэтому пришлось положить не мало сил и без того измотанного здоровья, чтобы найти оные в районе Горрощи Поэтому решила узнать круглосуточные аптеки возле своего дома и зашла в некоторые из них.
Предлагаю в данной теме писать адреса круглосуточных аптек Вашего района и оставлять отзывы о них. Думаю, эта нужная затея...
Начинать,видимо, придется мне:
Район Гороща:
1)Аптека "Центральная", ул. Гагарина, 164 ("Полетаевский рынок"). Ассортимент лекарств неплохой, цены кое-где кусачие, но терпимо.
2) Аптечный пункт "Долголет", ул. Шевченко 21/25 (рядом с магазином "Урожай"). Есть лекарства для "скорой помощи" в ночное время и небольшой выбор средств по уходу. Цены кусаются сильно, но в ночное время там подрабатывают врачи, поэтому можно получить грамотную медицинскую консультацию, что я и сделала, когда пришла туда.
Пишите адреса круглосуточных аптек, которые Вы знаете и, по возможности, отзывы.
Предлагаю в данной теме писать адреса круглосуточных аптек Вашего района и оставлять отзывы о них. Думаю, эта нужная затея...
Начинать,видимо, придется мне:
Район Гороща:
1)Аптека "Центральная", ул. Гагарина, 164 ("Полетаевский рынок"). Ассортимент лекарств неплохой, цены кое-где кусачие, но терпимо.
2) Аптечный пункт "Долголет", ул. Шевченко 21/25 (рядом с магазином "Урожай"). Есть лекарства для "скорой помощи" в ночное время и небольшой выбор средств по уходу. Цены кусаются сильно, но в ночное время там подрабатывают врачи, поэтому можно получить грамотную медицинскую консультацию, что я и сделала, когда пришла туда.
Пишите адреса круглосуточных аптек, которые Вы знаете и, по возможности, отзывы.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 660
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани
в Алфавите аптека,по-моему, круглосуточная
Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани
спрей на первомайке.
и на пересечении первомайки и дзержинки две аптеки в одной. написано круглосуточно.
и на пересечении первомайки и дзержинки две аптеки в одной. написано круглосуточно.
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани
Во всех районах города есть круглосуточные аптеки.
В частности, в сети аптек "Спрэй".
Или, например, "Ригла" на ул. Циолковского (напротив остановки "пл. Театральная", на стороне Драмтеатра).
В частности, в сети аптек "Спрэй".
Или, например, "Ригла" на ул. Циолковского (напротив остановки "пл. Театральная", на стороне Драмтеатра).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:49
Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани
Улица Дзержинского, перекресток с Высоковольтной. Остановка ТТУ (Трамвайно-троллейбусное управление), кафе "Космо", БСМП, а напротив - магазин "Сантехника". В этом доме круглосуточная аптека.
Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани
Пользоваться онлайн-аптеками удобно. Меня часто сервис 009.рф выручает. Он круглосуточно доступен. И свободно можно лучшие цены мониторить. Мне с таким подходом удалось Гриппферон купить по доступной стоимости.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость