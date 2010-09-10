Круглосуточные аптеки г. Рязани

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Елена112
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 15:24

Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение Елена112 » 02 янв 2011, 18:22

В Новогодние праздники я, как и многие наверное, столкнулась с такой проблемой: после обильных корпоративов и домашних застолий мой желудок дал о себе знать,причем ночью. Необходимых лекарств дома не было, пришлось пойти в аптеку, и тут возникла проблема:та аптека,в которую я хожу постоянно, разумеется, была закрыта, а круглосуточные аптеки своего района я не знала,поэтому пришлось положить не мало сил и без того измотанного здоровья, чтобы найти оные в районе Горрощи :? Поэтому решила узнать круглосуточные аптеки возле своего дома и зашла в некоторые из них.
Предлагаю в данной теме писать адреса круглосуточных аптек Вашего района и оставлять отзывы о них. Думаю, эта нужная затея...
Начинать,видимо, придется мне:
Район Гороща:
1)Аптека "Центральная", ул. Гагарина, 164 ("Полетаевский рынок"). Ассортимент лекарств неплохой, цены кое-где кусачие, но терпимо.
2) Аптечный пункт "Долголет", ул. Шевченко 21/25 (рядом с магазином "Урожай"). Есть лекарства для "скорой помощи" в ночное время и небольшой выбор средств по уходу. Цены кусаются сильно, но в ночное время там подрабатывают врачи, поэтому можно получить грамотную медицинскую консультацию, что я и сделала, когда пришла туда.
Пишите адреса круглосуточных аптек, которые Вы знаете и, по возможности, отзывы. :roll:
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baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение baikal » 02 янв 2011, 18:46

в Алфавите аптека,по-моему, круглосуточная
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение Galka » 02 янв 2011, 20:50

http://catalog.gidgoroda.ru/?id=360000559
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение Овняшка » 02 янв 2011, 20:55

спрей на первомайке.
и на пересечении первомайки и дзержинки две аптеки в одной. написано круглосуточно.
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение zumma » 03 янв 2011, 12:56

Во всех районах города есть круглосуточные аптеки.
В частности, в сети аптек "Спрэй".
Или, например, "Ригла" на ул. Циолковского (напротив остановки "пл. Театральная", на стороне Драмтеатра).
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kieltenero
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:49

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение kieltenero » 06 янв 2011, 02:13

Улица Дзержинского, перекресток с Высоковольтной. Остановка ТТУ (Трамвайно-троллейбусное управление), кафе "Космо", БСМП, а напротив - магазин "Сантехника". В этом доме круглосуточная аптека.
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Круглосуточные аптеки г. Рязани

Сообщение Танкист » Вчера, 23:43

Пользоваться онлайн-аптеками удобно. Меня часто сервис 009.рф выручает. Он круглосуточно доступен. И свободно можно лучшие цены мониторить. Мне с таким подходом удалось Гриппферон купить по доступной стоимости.
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