Сообщение Интрига » 14 янв 2011, 13:20

Хелен! Зотова хвалят я знаю. Мне он сначала тоже очень понравился. Порекомендовала мне его хирург после операции как грамотного врача репродуктолога! Что понравилось: искренне переживал за неудачи, вежлив. Что не понравилось:1. Ни разу не осмотрел лично (в смысле обычного осмотра руками).2. проигнорировал послеоперационное наблюдение (результат- спайки) 3. Проводил гормональное лечение без предварительный анализов на гормоны (да и после не брал) 4.Полечив одним лекарством и не добившись результата сказал, что мне нужно идти в церковь!!!Можно подумать мы туда не ходим...Моё мнение - среднестатистических неплохой врач! Если у Вас проблемы, которые есть у многих, то вперед! А, если что то встречающееся редко, уж и не знаю- вытянет ли.. Хотя многие к нему приезжают и из Подмосковья. Я лично и о Артамоновой негативного мнения как о репродуктологе. Но лично знаю девушку со сложными беременностями которая на неё просто молится! Если ходить платно, я уже писала, то и участковые врачи просто гении. Во 2й жк есть Чистякова, но только за денюжку. Если ходить просто так, то слабовата ( говорю по опыту моей директрисы, о причинах писать долго...) У Вас же не первая беременность, Вы свои проблемы знаете, вам будет проще общаться с врачами. Я, лично, своего врача нашла только в Москве!Анализы сдесь, а "коррекция" там! Почитайте в интернете какие анализы нужны при Ваших проблемах, хотя бы основное. И уже на первом приеме у врача вы сможете оценить его осведомленность о том что Вам нужно. И, ещё, во многих центрах не разрешают сдавать анализы в других местах, что очень бьет по карману!!! Анализ из Центра планирования пришлось дублировать в Инвитро, так как сомневались в результатах. Оказалось в Центре обманули и приписали несуществующую инфекцию. На лечение которой направили аж к глав врачу. Ну, мораль сей "басни" такова. Читайте, анализируйте. Возможно мои "замечания" Вам хоть чем то помогут. Удачи Вам!