Планирование беременности
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Планирование беременности
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в Рязани могут хорошо подготовить у беременности. Как на счет Центра планирования семья?
Re: Планирование беременности
Хелен
Вы бы район обозначили что ли...
Вы бы район обозначили что ли...
А взять всё, и поделить!!!
Re: Планирование беременности
Какая разница какой район, лишь бы врач хороший оказался, добросовестный и зря денег не содрал.
Re: Планирование беременности
В Центре планирования Вас могут "попросить" сдать все не особо нужные анализы. Причем сдавать придется у них. цены не из дешовых. Если переплата Вас не пугает, то можете смело идти. А зачем Вам готовиться в центрах? У своего гинеколога пррвериться нельзя? "Планирование беременности"- это маркетинговый ход всей платной медицины. Они живыт за счет Ваших страхов!
Re: Планирование беременности
Дело в том, что я живу не в Рязани и к нашим гинекологам ходить просто опасно. А первая беременность протекала тяжело и ребенок родился с паталогией. Вот и хочется теперь подготовиться к беременности, сдать все необходимые анализы. Кстати, во время 1 беременности я наблюдалась в ЖК 1. Но к этому врачу идти больше не хочется.
Re: Планирование беременности
Хелен Тогда Вам в мою темку "Хороший гинеколог" И ищите своего врача. Мне нравилось и в Гармонии и в центре планирования. Но повторюсь, в центре планирования стали рекомендовать сдавать не нужные анализы! В Цетре хвалят Фокину, в Гармонии есть врач Артамонова. У меня к ней негативное отношение как к репродуктологу, но знаю леди, которая выносила малыша только благодаря ей. Сейчас у неё вторая сложная беременность и опять к ней! Так что дерзайте! Удачи Вам.
Re: Планирование беременности
Спасибо большое за ответ. И Вашу тему я тоже просматривала, но так и не поняно, кто же все-таки хороший, а кто плохой гинеколог. Одни пишут, что хороший, н-р гинеколог N., а другие пишут, что он плохой. Выбор сделать сложно. Но, возможно, я прислушаюся к Вашему совету. А почему у Вас негативное отношение к Артамоновой? Вы, кстати, по поводу Зотова (мужчина) из центра ПС, ничего не слышали? А то я как-то была в одной из поликлиник и слышала, как его очень хвалили.
Re: Планирование беременности
Хелен! Зотова хвалят я знаю. Мне он сначала тоже очень понравился. Порекомендовала мне его хирург после операции как грамотного врача репродуктолога! Что понравилось: искренне переживал за неудачи, вежлив. Что не понравилось:1. Ни разу не осмотрел лично (в смысле обычного осмотра руками).2. проигнорировал послеоперационное наблюдение (результат- спайки) 3. Проводил гормональное лечение без предварительный анализов на гормоны (да и после не брал) 4.Полечив одним лекарством и не добившись результата сказал, что мне нужно идти в церковь!!!Можно подумать мы туда не ходим...Моё мнение - среднестатистических неплохой врач! Если у Вас проблемы, которые есть у многих, то вперед! А, если что то встречающееся редко, уж и не знаю- вытянет ли.. Хотя многие к нему приезжают и из Подмосковья. Я лично и о Артамоновой негативного мнения как о репродуктологе. Но лично знаю девушку со сложными беременностями которая на неё просто молится! Если ходить платно, я уже писала, то и участковые врачи просто гении. Во 2й жк есть Чистякова, но только за денюжку. Если ходить просто так, то слабовата ( говорю по опыту моей директрисы, о причинах писать долго...) У Вас же не первая беременность, Вы свои проблемы знаете, вам будет проще общаться с врачами. Я, лично, своего врача нашла только в Москве!Анализы сдесь, а "коррекция" там! Почитайте в интернете какие анализы нужны при Ваших проблемах, хотя бы основное. И уже на первом приеме у врача вы сможете оценить его осведомленность о том что Вам нужно. И, ещё, во многих центрах не разрешают сдавать анализы в других местах, что очень бьет по карману!!! Анализ из Центра планирования пришлось дублировать в Инвитро, так как сомневались в результатах. Оказалось в Центре обманули и приписали несуществующую инфекцию. На лечение которой направили аж к глав врачу. Ну, мораль сей "басни" такова. Читайте, анализируйте. Возможно мои "замечания" Вам хоть чем то помогут. Удачи Вам!
Re: Планирование беременности
По опыту родных и знакомых, могу сказать, что наиболее сильным именно в плане ведения сложных беременностей был и остается Миров-младший. Но к нему попасть, как это уже было сказано, нелегко. Посмотрите темы здесь - и решайте. viewtopic.php?f=37&t=5500&p=161637&hilit=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2#p161637
Re: Планирование беременности
Точно точно!! Миров- супер. От многих слышала. И как же я про него забыла то...
Re: Планирование беременности
Интрига писал(а):Хелен! Зотова хвалят я знаю. Мне он сначала тоже очень понравился. Порекомендовала мне его хирург после операции как грамотного врача репродуктолога! Что понравилось: искренне переживал за неудачи, вежлив. Что не понравилось:1. Ни разу не осмотрел лично (в смысле обычного осмотра руками).2. проигнорировал послеоперационное наблюдение (результат- спайки)
Меня после операции при выписке смотрел профессор и параллельно комментировал осмотр интернам. Так вот он показывал как при ручном осмотре определяются спайки — суть в том, что проверяется подвижность органа, на тот момент спаек он у меня не почувствовал. Так что если бы вас осматривали - не факт, что нашли бы что-то без ГСГ. Но противоспаечное лечение надо было назначить.
Через полгода после этого, после зб другой очень хороший доктор в этой же больнице меня с пристастием крутил вертел на кресле и сказал, что спайки есть и они чувствуются. При этом после операции мне назначали пиявки от спаек, чтобы спаек не было, но если честно, это все до лампочки. Надо было препараты назначать. Если были операции, воспаления, спайки будут, никуда не денешься. А сколько таких как я, которым врачи не назначают ничего, а потом мучайся спайками. Как в этом ролике рассказывают https://www.youtube.com/watch?v=2gYIHc7ITCI , а кто ж знал!
Re: Планирование беременности
Слава богу медицина не стоит на месте и вопрос бесплодия довольно не плохо решается. кому-то помогает лечение, кому-то ЭКО. Вот если есть врожденные деффекты atresia-vagina.ru, тогда о беременности только мечтать.
- Katarinka8
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вчера, 13:57
Re: Планирование беременности
Сейчас всё можно вылечить
13 сообщений • Страница 1 из 1
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