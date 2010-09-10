Где взять синие розы?

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маринка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 май 2016, 18:35

Re: Где взять синие розы?

Сообщение маринка » 16 май 2016, 18:58

Вот какя красота
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Вот какая красота
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маринка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 май 2016, 18:35

Re: Где взять синие розы?

Сообщение маринка » 16 май 2016, 19:00

Не крашеные
Вложения
IMG-20160516-WA0001.jpg
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 15:54

Re: Где взять синие розы?

Сообщение Agneshka » Сегодня, 14:09

Да, действительно - синие розы очень красивые. Мне они тоже очень нравятся) Я часто встречаю в цветочных магазинах подобные цветы. Мне муж дарил пару раз, да и я подружкам в подарок покупала)
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