Где взять синие розы?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Где взять синие розы?
Вот какя красота
Re: Где взять синие розы?
Не крашеные
Re: Где взять синие розы?
Да, действительно - синие розы очень красивые. Мне они тоже очень нравятся) Я часто встречаю в цветочных магазинах подобные цветы. Мне муж дарил пару раз, да и я подружкам в подарок покупала)
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