Сообщение Agneshka » Сегодня, 14:09

Да, действительно - синие розы очень красивые. Мне они тоже очень нравятся) Я часто встречаю в цветочных магазинах подобные цветы. Мне муж дарил пару раз, да и я подружкам в подарок покупала)