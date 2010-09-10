Где взять синие розы?
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Факты, советы, мнения.
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Re: Где взять синие розы?
Вот какя красота
Re: Где взять синие розы?
Не крашеные
Re: Где взять синие розы?
Я так понимаю, что кто-то тоже в восторге от таких роз. Вот и моя жена без ума от них. И мне приходилось раньше искать по всей Москве, заказывать с других городов, но сейчас с магазином AlloЦветы это все доступно и легко. Вот на сайте https://allocvety.ru/category/cat-roses есть полный ассортимент букетов. Вы так же можете заказать индивидуальный букет по Вашему желанию, или же довериться опыту флористов, которые сделают просто шикарный букет. На сайте есть и цены и описание цветов, так что заходите и выбирайте.
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