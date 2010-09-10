Где взять синие розы?

Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
маринка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 май 2016, 18:35

Re: Где взять синие розы?

Сообщение маринка » 16 май 2016, 18:58

Вот какя красота
Вложения
IMG-20160502-WA0000.jpg
Вот какая красота
Вернуться к началу
маринка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 май 2016, 18:35

Re: Где взять синие розы?

Сообщение маринка » 16 май 2016, 19:00

Не крашеные
Вложения
IMG-20160516-WA0001.jpg
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Где взять синие розы?

Сообщение РусланР » Сегодня, 14:04

Я так понимаю, что кто-то тоже в восторге от таких роз. Вот и моя жена без ума от них. И мне приходилось раньше искать по всей Москве, заказывать с других городов, но сейчас с магазином AlloЦветы это все доступно и легко. Вот на сайте https://allocvety.ru/category/cat-roses есть полный ассортимент букетов. Вы так же можете заказать индивидуальный букет по Вашему желанию, или же довериться опыту флористов, которые сделают просто шикарный букет. На сайте есть и цены и описание цветов, так что заходите и выбирайте.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Любовь, романтика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей