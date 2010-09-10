ШТОРЫ!!!
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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ШТОРЫ!!!
Подскажите пожалуйста, где можно заказать нормальные шторы по приемл. цене, т.е. ткань+пошив, ну и карниз. Хочется без всяких там качелей, просто чтоб ткань была красивая и качественная. Нужно на всю квартиру (5 окон). В одном месте мне насчитали почти 150 тыс., а может они так и стоят?! Самое дешевое одно окно это на 20 тыс., а всё остальное дороже.
Re: ШТОРЫ!!!
Я заказывала на центральном рынке, там, где птичий рынок магазинчик есть. Цены были нормальные, да и шьют неплохо. Правда, это было 3 года назад.
Re: ШТОРЫ!!!
Дана
Новоселов 19. Магазин "Все для дома" (бывший "Одежда №32"). Специализированное ателье по пошиву штор.
Новоселов 19. Магазин "Все для дома" (бывший "Одежда №32"). Специализированное ателье по пошиву штор.
А взять всё, и поделить!!!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24076
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ШТОРЫ!!!
Дана
угол Чапаева и Кудрявцева, нам сшили шторы и карнизы установили.
я довольна, но я человек довольно неприхотливый.
угол Чапаева и Кудрявцева, нам сшили шторы и карнизы установили.
я довольна, но я человек довольно неприхотливый.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ШТОРЫ!!!
Спасибо схожу посмотреть, что предложат.
Мне еще подсказали, что на подъезде в Москву в п.Октябрьском есть торг. центр Текстиль профи, вроде его даже с трассы видно, там сами турки привозят ткани, очень не дорого и выбор огромный. Еще осталось только туда доехать.....
Мне еще подсказали, что на подъезде в Москву в п.Октябрьском есть торг. центр Текстиль профи, вроде его даже с трассы видно, там сами турки привозят ткани, очень не дорого и выбор огромный. Еще осталось только туда доехать.....
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: ШТОРЫ!!!
У меня окна все нестандартные, тоже всегда шью сама, даже ткань стараюсь впрок покупать, т.к.или быстро надоедают или фактура новая больше подходит.Ссылка на шторы с люверсами:
http://www.pro100m2.ru/archives/334
http://www.pro100m2.ru/archives/334
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24076
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ШТОРЫ!!!
Дана писал(а):Спасибо схожу посмотреть, что предложат.
Мне еще подсказали, что на подъезде в Москву в п.Октябрьском есть торг. центр Текстиль профи, вроде его даже с трассы видно, там сами турки привозят ткани, очень не дорого и выбор огромный. Еще осталось только туда доехать.....
сначала приглядите здесь, а потом, вооружившись знаниями, и до турок можно доехать....
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3056
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ШТОРЫ!!!
А в Глобусе никто шторы не заказывал?
а какой-нибудь салон в Рязани работает с фотошопом, чтобы можно было посмотреть как на твоем будут выглядеть желаемые шторы?
а какой-нибудь салон в Рязани работает с фотошопом, чтобы можно было посмотреть как на твоем будут выглядеть желаемые шторы?
Re: ШТОРЫ!!!
Все для дома- хорошее ателье
Re: ШТОРЫ!!!
tigrizca
в нормальных салонах, дизайнеры все выбранные ткани тащут к вам домой , так сказать посмотреть на месте: действительно эффект разный, многое зависит от освещения и много еще чего... Мне кажется это лучше фотошопа,т.к. цветопередача всё -равно не та.
в нормальных салонах, дизайнеры все выбранные ткани тащут к вам домой , так сказать посмотреть на месте: действительно эффект разный, многое зависит от освещения и много еще чего... Мне кажется это лучше фотошопа,т.к. цветопередача всё -равно не та.
Re: ШТОРЫ!!!
tigrizca писал(а):а какой-нибудь салон в Рязани работает с фотошопом, чтобы можно было посмотреть как на твоем будут выглядеть желаемые шторы?
Санта Барбара, ул. Маяковского, 49
Re: ШТОРЫ!!!
На Первомайке-59, в подвале все услуги подешевле. Правда фотошопа нет, работают по каталогу, а насчет Октябрьского скажу точно, не раз там бывала, в розницу цены круче чем в Рязани, как в Москве, и особо на вас внимания не обратят, потому что больше интересуют оптовики. Не плохой салон за Победой в новом торговом ценре, так там и цены другие, зато все чинно и благородно. В общем чем круче салон штор, тем выше цены. Если хотите подешевле ищите маленькие магазины.
Всем желаю удачи.
Всем желаю удачи.
Re: ШТОРЫ!!!
Камелия, салон штор
Находиться по адресу "Новоселов, д. 24"
Контактный телефон "414266"
Находиться по адресу "Новоселов, д. 24"
Контактный телефон "414266"
Re: ШТОРЫ!!!
tanturilla писал(а):У меня окна все нестандартные, тоже всегда шью сама, даже ткань стараюсь впрок покупать, т.к.или быстро надоедают или фактура новая больше подходит. Ссылка на шторы с люверсами:
http://www.pro100m2.ru/archives/334
Смотрится необычно)
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: ШТОРЫ!!!
А мне как-то короткие шторы в интерьере нравятся. Раньше были у меня как и у многих, длинные, в пол такие. А вот почитала http://oshtorah.com/interer/korotkie, что и короткие тоже здорово смотрятся. Купила, попробовала, и вправду здорово и легко в комнате стало.
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